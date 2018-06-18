Aydemir: ‘Dadaşlar 24 Hazirana Ak Damga Vuracak’

Esatpaşa’dan süzülen kardeşlik ve beraberlik niyazıyla.. Ulucami’den sadreden ila’yı kelimetullah için devleti ebedi müddet duasıyla: Vakit Erzurum Vaktidir.. Vakit AK Önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ufkunda buluşmak ve safları sık tutmak vaktidir.’ dedi.

AYDEMİR AZİZİYE’NİN KONUĞUYDU

24 Haziran seçim süreci dolayısıyla çalışmalarını sürdüren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Aziziye AK Parti ilçe teşkilatıyla bir araya gelerek değerlendirmede bulundu, AK Parti yöneticileri ve yönetim kurulu kademesiyle istişare etti. AK Parti aziziye ilçe Başkanı Ensar Coşkun, yönetim Kurulu üyeleri ve Kadın Kolları ilçe Başkanlığı mensuplarının yer aldığı meşverette, gündeme dair tespitler paylaşıldı, Erzurum’u içeren öngörüler tespit edildi.

AYDEMİR’İN SUNUMU

Aziziye ilçe Teşkilatının düzenlediği istişare meclisinde bur surum yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Vakit Erzurum Vaktidir. Lalapaşa minaresinden Erzurum Ovasına yayılan birlik ve dirlik salasıyla. Esatpaşa’dan süzülen kardeşlik ve beraberlik niyazıyla. Ulucami’den sadreden ila’yı kelimetullah için devleti ebedi müddet duasıyla. Ve dadaş yüreklerinden dökülen Akifçe vurguyla:

28 şubatçı zalim, 15 Temmuzcu hainlere:‘Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem/Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Ve milli iradeye kefen biçmeye kalkışan şer ve ihanet odaklarına:

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz/Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz;/Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun,/Meğer ki harbe giden son nefer şehid olsun’ kararlılığıyla. Bir kutlu sefer ve bir mübarek yürüyüş. 24 Haziran’dan 2018’den 2023’lere, 2053’le, 2017’lere. Zaman Dadaşcça duruş zamanıdır. Ve vakit Erzurum vaktidir.’ vurgusunu yaptı.

DADAŞLAR AK ÖNDERİN YOLUNDA

‘ Dadaşlar, AK Önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ufkunda yürümekte kararlı, davasında sadık, ilke ve öngörülerine vefalı’ diyen Milletvekili Aydemir, 24 haziran seçimlerinin 2023 yolunda bir tercihi ifade ettiğini, bu tercihin Cumhur ittifakı kaydında Recep Tayyip Erdoğan olacağından kimsenin şüphe duymadığını bildirdi.

AYDEMİR’DEN DADAŞ İRFANI VURGUSU

‘AK önderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan dadaşların gönüllerinde’ tespitini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Hep söyledi ve hep söyleyeceğiz, dadaş irfan ve vicdanı asla vefadan, 28 şubat zulümlerinden bu ülkeyi kurtaran AK öndere vefadan sapmaz. Dadaşlar hakkın ve hakkın savunucularının yanındadır her daim. İnşallah yine öyle olacak, dadaşlar 24 hazirana AK damga vuracaklardır.’ diye konuştu.

DEĞERLENDİRME

Milletvekili Aydemir istişare toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Aziziye İlçe AK Parti Selçuklu Mahalle Başkanlığımızı da ziyaret edip, yönetici kardeşlerimizle seçim çalışmalarını değerlendirdik. Tertip, düzen ve dadaşça bir vasatın, 24 Haziran zaferine katkısı büyük olacak. Ak yürekli hizmet ekibiyle gurur duyduk. Etkinliğe AK Kadın Genel Merkezi Erzurum yöneticilerimizle katıldık. Kardeşlik duygusunun kuşattığı atmosferi temin eden AK Parti Aziziye ilçe Başkanlığımıza minnettarız.’ dedi.