Aydemir: Dadaşlar 24 Haziranda AK destan yazacak

ERZURUMLU TÜRKİYE ÜZERİNDE OYNANAN OYUNLARIN FARKINDA

Dadaşların dış güçler tarafından tezgahlanan döviz oyunu, 24 haziran sürecindeki siyasal gündem odağında görüşlerini alan Milletvekili Aydemir, ‘Erzurumlu Türkiye üzerinde oynanan oyunların farkında. Alvarlı Efemin torunları dadaş haysiyet ve vicdanıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunda buluşmakta kararlı. Dadaşlar 24 haziranda yeni bir AK destan yazacak’ dedi.

MURATPAŞALILARA MİNNETTARIZ

Milletvekili Aydemir, yaptığı değerlendirmede, Muratpaşa Camisinde “İşfelena yevmel arasati vel mizan...” a kulak kesilmek ne muhteşem duygudur. Anlamı, malum: “Arasat ve mizan günü bize şefaat nasib eyle. Ey alemlerin Rabbi, âmîn diyen kullarına lütfunla merhamet et” Namaz sonrası cemaatle sohbet de haz yüklüydü. Muratpaşalılara minnettarız’ ifadesine yer verdi.

YÜKSEK DADAŞ İRFANINI TARİF

Teravih namazı sonrasında Muratpaşa kıraathanelerini dolaşarak dadaşların nabzını tutan Milletvekili Aydemir, ‘Muratpaşa muhitindeki 15’i aşkın kahvehanede gündemi konuşmak, siyasi gelişmeleri hemşehrilerimizle müzakere etmek ve semaver çayından yudumlamak da nasibimizdi. Verimliydi, iletişim ve etkileşimde numune-i timsaldi. AK Parti İl ve ilçe teşkilatlarımızın katkısına minnettarız.’ yorumunu yaptı.

AYDEMİR’DEN KIRAATHANE TURU

Kahvehanelerde gençlerle sohbet eden Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirilerini, gençlere ufuk açacak değişimleri ve 16 yıllık süreçte AK Parti iktidarlarında gençlerin geleceğine yönelik yatırım ve reform düzeyindeki atılımları anlattı. Dadaşların gündeme ilişkin suallerini de cevaplandıran Milletvekili Aydemir, yeni dönemde 18 yaşındaki gençlere verilen seçilme hakkının Dünya’da yalnızca Türkiye’de gerçekleştirildiğini, bunun AK irfan eseri olduğunu vurguladı.