Aydemir: “Dadaşlar 24 Haziran’da tarih yazacak”

Milli iradenin bayraktar şehri olan Erzurum’da Dadaşların adeta 24 Haziran’a odaklandığını ifade eden Parlamenter Aydemir, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 16 yıllık geçen sürede AK Parti’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği bu kalkınma hareketinin dünyada başka bir örneğinin bulunmadığını bildirdi.

‘TÜRKİYE ÇAĞ ATLADI’

Milletvekili Aydemir, “AK Parti ekonomide, eğitimde, sağlıkta, savunmada, sanayide, üretimde kısacası her alanda hayata geçirdiği yatırımlarla Türkiye’ye çağ atlatmıştır” dedi. Aydemir, “AK Parti, sağladığı dengeli ve sağlam büyümenin faydasını toplumla paylaşmayı sosyal adaletin gereği olarak görmektedir. ‘ifadesine yer verdi.

‘POZİTİF YAKLAŞIM’

AK Parti iktidarlarının sosyal ve ekonomik hayata dair her daim pozitif bir yaklaşım ortaya koyduğu, verilen tüm sözlerin mutlaka tutulduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘16 yıldır Türkiye’nin ekonomisini katbekat büyüten AK Parti, ekonomik büyümenin sonucunda ortaya çıkan nimetleri ve kamu kaynaklarını halkla paylaşmayı vazife edinmiş ve bunu dev yatırımlarla gerçek hayata da yansıtmayı başarmıştır. Kapsayıcı büyüme ve gelir dağılımında iyileşmeyi sağlamak için atılan adımlardan biri de net asgari ücretlerde artışın gerçekleştirilmesidir. 2002 yılında asgari ücret 184 lira iken 2018 yılında 1.603 lira olmuştur. Böylece AK Parti iktidarları süresinde asgari ücretler yaklaşık dokuz katına çıkmıştır. Ekonomimiz büyüdükçe asgari ücret seviyesinde artış devam edecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asgari ücretliler enflasyona ezdirilmeyecektir. 2002’den bu yana güven ve istikrarın teminatı olan Hükümetimizin yoğun çalışmaları sonucunda meydana gelen ekonomik büyüme neticesinde yaşlı vatandaşlarımızda ihmal edilmemiş ve 65 yaş aylığına haiz vatandaşlarımızda kaynak artışından hak ettiği payı almıştır. İnşallah milli iradenin mihenk taşı olan Dadaşların yazacağı demokrasi destanı, vatanımızın dört bir sathına dalga dalga yayılacak ve AK önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Güçlü ve Büyük Türkiye hedefine, muhasır medeniyet ülküsüne hep birlikte ulaşacağız.” dedi.