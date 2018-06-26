Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 12:55

Aydemir: ‘ Dadaşlar AK öndere vefada yarıştı’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Erzurum’un cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilen oy oranı bakımından Büyükşehirler içinde 3’üncü, Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde birinci, 81 il içinde ise 10’uncu sırada yer aldığını, bu durumun ilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyulan derin vefa ve sadakatten kaynaklandığını söyledi.

Aydemir: ‘ Dadaşlar AK öndere vefada yarıştı’

26 Haziran 2018 12:55


CUMHURBAŞKANIMIZ DADAŞLARIN GÖNLÜNDE


Erzurumlunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel bir sevgi ve saygı beslediği, bunu her seçimde ortaya koyduğunu bildiren Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum değerlere ve onları koruyan ve savunucusu olanlara her daim vefalı olmuştur. Erzurum bir vefa şehri olarak, ecdadımızın ruhuna tazim, değerlerine dikkat ve hassasiyet gösteren AK önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da vefadan hiç ayrılmamıştır ve ayrılmayacaktır. Dadaşlardan Allah razı olsun’ dedi.


AZİZİYE RUHUNUN İFADESİ


Bu durumun yalnızca bir seçim sonucu olarak görülmemesi gerektiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘AK önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem şahsında dadaşlar Çanakkale, Aziziye, Afrin ruhuna da sahip çıktıklarını bir kez daha ortaya koymuş, milli irade değerlerinin yegane savunucusu AK önderin izinde ve yolunda olduklarını tarihi bir kararlılıkla ifade etmişlerdir.’ kaydını düştü.


DADAŞLAR 24 HAZİRAN’DA YİNE TARİH YAZDI


Seçim süreci içinde ziyaret ettiği tüm ilçelerde halkın gönlünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel bir yeri bulunmasını büyük bir gurur ve memnuniyetle gözlemlediklerini, bunu sıkça Dadaş Vefa’da kararlı’ söylemiyle kamuoyunda paylaştıklarını bildiren Aydemir, ‘Tarih yazan dadaşlar 24 Haziran seçimlerinde de Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’a verdikleri destekle siyasette de bir tarih yazdılar. Palandöken duruşlu dadaşlar yüksek asaletlerini ortaya koydular. Biz Alvarlı Efemin duasını yine ve yeni bir şevk ile paylaşıyoruz: ‘Mevla’ya emanet olsun Erzurum.’ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç