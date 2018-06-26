Aydemir: ‘ Dadaşlar AK öndere vefada yarıştı’

CUMHURBAŞKANIMIZ DADAŞLARIN GÖNLÜNDE

Erzurumlunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel bir sevgi ve saygı beslediği, bunu her seçimde ortaya koyduğunu bildiren Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum değerlere ve onları koruyan ve savunucusu olanlara her daim vefalı olmuştur. Erzurum bir vefa şehri olarak, ecdadımızın ruhuna tazim, değerlerine dikkat ve hassasiyet gösteren AK önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da vefadan hiç ayrılmamıştır ve ayrılmayacaktır. Dadaşlardan Allah razı olsun’ dedi.

AZİZİYE RUHUNUN İFADESİ

Bu durumun yalnızca bir seçim sonucu olarak görülmemesi gerektiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘AK önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem şahsında dadaşlar Çanakkale, Aziziye, Afrin ruhuna da sahip çıktıklarını bir kez daha ortaya koymuş, milli irade değerlerinin yegane savunucusu AK önderin izinde ve yolunda olduklarını tarihi bir kararlılıkla ifade etmişlerdir.’ kaydını düştü.

DADAŞLAR 24 HAZİRAN’DA YİNE TARİH YAZDI

Seçim süreci içinde ziyaret ettiği tüm ilçelerde halkın gönlünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel bir yeri bulunmasını büyük bir gurur ve memnuniyetle gözlemlediklerini, bunu sıkça Dadaş Vefa’da kararlı’ söylemiyle kamuoyunda paylaştıklarını bildiren Aydemir, ‘Tarih yazan dadaşlar 24 Haziran seçimlerinde de Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’a verdikleri destekle siyasette de bir tarih yazdılar. Palandöken duruşlu dadaşlar yüksek asaletlerini ortaya koydular. Biz Alvarlı Efemin duasını yine ve yeni bir şevk ile paylaşıyoruz: ‘Mevla’ya emanet olsun Erzurum.’ dedi.