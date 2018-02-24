Aydemir: ‘Dadaşlar ak önderin ufkunda ’

Asil milletimizin özünü temsil eden dadaşlar ahde vefada kararlı, kadirşinaslıkta daim bir duruş göstererek, AK önderimiz Cumhurbaşkanımızın ufkunda sebat kılıyor. Muhteşem Dadaş idrak ve izanına hayran kalmamak mümkün müdür? ‘ dedi.

AYDEMİR ÇAYKARA ESNAFININ KONUĞUYDU’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Hedef 2023 programı çerçevesinde Erzurum esnafının nabzını tutmak, onların değerli görüş ve tespitlerini paylaşmak amaçlı çalışmalarını bu kez Çaykara İş Merkezi’nde gerçekleştirdi. Çaykara iş Merkezi esnafıyla hemhal olarak istişarelerde bulunan Milletvekili Aydemir, Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi ekonomisi, Afrin Zeytin Dalı Harekatı merkezinde gündeme dair paylaşımlarda bulundu, esnafın dikkat ve kayıtlarını tespit etti.

AYDEMİR DADAŞ İMANINI DİLE GETİRDİ

Dadaş esnafın ilçe ilçe Afrin’d e yürütülen Zeytin Dalı Harekatına kalbi destek verdiği, dua ve niyazlarla Mehmetçiğin yanında olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir yaptığı değerlendirmede, İstiklal Marşının ‘Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar/Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var/Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar?/“Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?’ dizelerini paylaşarak, ‘Bu muazzam milli duruş ve tarifsiz iman dalgası karşısında hiçbir güç duramaz. Cenabı Hakk milletimizi ilelebet daim kılsın’ dedi.

ÇAYKARA ESNAFINA TEŞEKKÜR

Çaykara İş Merkezinin Erzurum ekonomisinde olduğu gibi kendi hayatında da özel bir yeri bulunduğunu, iş yaşamının büyük bir bölümünü bu iş merkezinde kaydettiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Uzun yıllarımızın geçtiği Çaykara İş Merkezi esnafını ziyaret; dostları, yaşanmış güzel zamanları yad etmemizi sağladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti ‘ye muhabbetin zirvede olduğu mekanda bereket yüklü halin devamını görmekten büyük haz aldık. ‘ değerlendirmesinde bulundu.