Aydemir: ‘Dadaşlar şükürde kararlı’

Dadaşlar 2023 seferinde Sayın Cumhurbaşkanımızın safında yürümekte kararlı’ dedi.

AYDEMİR’İN DEĞERLENDİRMESİ

Milletvekili Aydemir, Türkiye’nin 2002’den bu güne her alanda gerçekleştirilen reform ve vatandaşın hizmetine sunulan yatırımlarla ciddi bir büyüme ve gelişme sürecinde bulunduğu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çerçevesinde kaydedilen 100 Günlük İcraat Programının Lider ülke Türkiye kararlılığını ifade ettiğini belirtti.

AYDEMİR ERZURUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan ve AK Heyetle Erzurum çalışmaları programı çerçevesinde köyleri ziyaret etti, kent merkezinde yer alan üretim merkezlerinde inceleme ve istişarelerde bulundu. Mahallebaşı’nda semt sakinleriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, 100 Günlük İcraat Programı’na ilişkin vatandaş değerlendirme ve tespitlerini aldı.

UMUDUM MEŞVERETİ

Milletvekili Aydemir’in hafta sonunda ilk durağı Umudum oldu. Köyde Muhtar Fatih Bayrak tarafından organize edilen meşverette gündem tarım ve hayvancılık, bu sektördeki gelişmeler, yeni program içinde beklentilerdi. Aydemir tarafından gündeme taşınan Marka ilçeler konseptinin köyler bazında da hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Umudumlular, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kırsal kesim özelinde alt ve üstyapıda yaşanan çağdaş değişimi dile getirerek şükranlarını kaydettiler.

AYDEMİR KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNİN KONUĞU OLDU

Milletvekili Aydemir merkezdeki çalışmaları düzeyinde işyeri ziyaretlerini de sürdürdü. Küçük Sanayi Sitesini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, işyeri sahipleri, çalışanlar ve siteye iş getiren dadaşlarla güncel ekonomik durum ve talepler odağında sohbet etti. Sitede yer alan halı yıkama ünitesinde makine başına geçen Milletvekili Aydemir, alın terinin mübarek olduğunu kaydetti.

AYDEMİR’DEN EMEK VE ŞÜKÜR VURGUSU

Milletvekili Aydemir, ‘İşyerlerini ziyaret bağlamında Erzurum Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla beraber olduk. Şükretmenin büyük nimet olduğuna vurgu yapan kardeşlerim, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarları bize kazanç ve huzur temin etti. Teşekkür ediyoruz” diyerek küfrani nimeti reddedip, şükrani nimet sergilediler. Onların bu temiz ve saf duygularını paylaşmanın hazzını yaşadık. ‘dedi.

‘ALINTERİ MÜBAREK’

Sitedeki bir Halı Yıkama atölyesinde çalışanların işlerine gösterdikleri özen ve hassasiyete şahit olan Milletvekili Aydemir, halı yıkama makinesi başına geçerek çalışanların emek ambiyansını yaşadı. Aydemir, ‘Her işin acemilik, çıraklık, ustalık safhaları var. Erzurum Küçük Sanayi Sitesinde halı yıkamanın bütün aşamalarını kısa sürede tamamlayıp “usta” nitelemesine muhatap olduk. İşini hakkıyla yapandan daha güzel kim olabilir. Alın teri ustalarını tebrik ediyoruz. ‘ yorumunda bulundu.

AYDEMİR’DEN MAHALLEBAŞI BULUŞMASI

Milletvekili Aydemir ve beraberindeki AK Heyet hafta sonu çalışmalarının son etabında Mahallebaşılıların konuğu oldu. Semtteki kahvehaneleri ziyaret ederek, dadaşların hatırını sual eden Milletvekili Aydemir, ‘Vakit geceye dönerken Mahallebaşı Semtinde kahvehane ziyareti günün lezzetini artırdı. Hemşehrilerimizin AK Parti hizmetlerine dönük memnuniyetinden mutlu olduk. Hep söylüyoruz ki, davamız milletimizdir. Kucaklaşırken bu hali hissetmek ne güzel. ‘ ifadesini kullandı.

GÜRCÜ MEHMET PAŞA’DA MANEVİ BEREKET

Gecenin yatsıya döndüğü vakitte Gürcü Mehmet Paşa Camisi cemaatiyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, dadaşlarla maneviyat odağında sohbetin huzur verdiğini, Devletin dirliği, Milletin birliği, Vatanın bütünlüğü noktasında dadaşların ortak hassasiyetini paylaşarak, bu dualarına aminlerle ortak olduklarını kaydetti.