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25 Haziran 2018 12:13

Aydemir: ‘Dadaşlara minnettarız’

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Dadaşlar 24 Haziran’da yeni bir siyasi tarih yazarak, AK Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a vefa kararlılıklarını bir kez daha ortaya koymuş, Dadaşlık lafzının delalet ettiği dik bir duruş sergilemişlerdir.

Aydemir: ‘Dadaşlara minnettarız’

25 Haziran 2018 12:13

Dadaşlara minnettarız’ dedi.


ERZURUMLULUK HASSASİYETİ VE DADAŞLIK DURUŞU


Erzurumluluk hassasiyeti ve dadaşlık kalitesi ile ilin dua dua olduğu gibi oylarıyla da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın safında yer aldığı, Palandöken’in remzettiği eksende AK bir basiret ve feraset gösterdiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Dadaşlar; Pazaryolu’ndan Hınıs’a, Horasan’dan Uzundere’ye, Tortum’dan Köprüköy’e ilçe ilçe, köy köy, mezra mezra ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında ve ufkundayız’ mesajı vermişlerdir. Rabbim dadaşlardan razı olsun.’ niyazında bulundu.


‘BEN’ YOK ‘BİZ’ VAR


AK Davanın nefis hesapları ve ben düşüncesinin değil, birlik, beraberlik ve ‘biz’ vurgusunun odağı olduğu, kardeşlik ve Rabia umdelerine ölümüne sadakatin ifadesi bulunduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ’AK Hareket yeni dönemde de tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet ilkelerinin yılmaz savunuculuğunu sürdürecek, ecdadın ruhuna, bizi biz yapan değer ve mukaddesata bağlılıkta kararlılığını bir kez daha ortaya koyacaktır. ‘ dedi.


DADAŞ FARKI


Erzurum halkının, dadaşlık vakar ve haysiyetine yakışır bir duruş gösterdiği, seçimlerin huzur ve barış içinde geçtiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Biz hep dadaş farkı dedik, hep dadaşlığın manasını ifade ettik. Erzurum 24 Haziran seçimlerinde de işte bu yüksek asaleti bir kez daha kaydederek, ülke siyasi tarihinde farklılığını bir kez daha vurguladı. Dadaşın değerlerine kurban oluruz’ ifadesini kullandı.


Milletvekili Aydemir, Seçim sonuçlarının ülkeye, bölgeye ve Erzurum’a hayırlı olmasını diledi.




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