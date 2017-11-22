Aydemir ‘Enerji Siyaseti’ni yorumladı

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AYDEMİR ENERJİ YATIRIMLARINI DEĞERLENDİRDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2018 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu etabında söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye’nin enerji politikalarını değerlendirdi, AK Parti Dönemi enerji yatırımlarıyla ilgili tespitlerini aktardı. Milletvekili Aydemir, ‘Devasa yatırımlar ve tarihe geçen reformlarla ilkleri yaşayan ülkemizin bölgesinde lideri olduğu alanlardan birisi de enerjidir. ‘tespitinde bulundu.

‘TÜRKİYE BİR AKIL MERKEZİ OLDU’

Türkiye’nin son on altı yılda eğitimden sağlığa, turizmden spora, tarımdan sanayiye kadar her alanda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını belirten Milletvekili Aydemir, artık Türkiye’nin kendi kaynak, potansiyel ve değerleriyle buluştuğunu, bölgesinde bir akıl merkezi, bir cazibe merkezi durumunda bulunduğunu kaydederek, ‘Yönlendirilen değil, yönlendiren ve yöneten bir ülke var çok şükür. ‘ ifadesini kullandı.

‘TÜRKİYE HER ALANDA İLKLERİ YAŞIYOR’

Devasa yatırımlar ve tarihe geçen reformlarla ilkleri yaşayan Türkiye’nin bölgesinde lideri olduğu alanlardan birisinin de enerji alanı olduğunu bildiren Milletvekili Aydemir, ‘ Enerji diplomasisinde danışılan, öngörüleri paylaşılan, yatırımları alkışlanan ve dünya enerji siyasetinde söz sahibi olan bir ülke durumundayız elhamdülillah. Türkiye bir yandan doğu-batı ve kuzey-güney enerji koridoru merkezinde bulunan ülkeler arasında bir enerji köprüsü ve terminali olma özelliğini pekiştirirken, diğer taraftan enerji kaynaklarını en çağdaş ölçüler içinde çeşitlendirmeye çalışan, alternatif enerji kaynaklarına büyük önem veren bir ülke konumunda. ‘ diye konuştu.

‘TÜRKİYE’NİN ENERJİ SİYASETİ’

Milletvekili Aydemir, ‘Enerji mevzusunda yatırımlar, yaptırımlar ve reformlar düzeyinde on altı yıldır ilkleri yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın “Enerji ekonomiden siyasete, güvenlikten dış politikaya kadar hayatın her alanında ağırlığını hissettiriyor. İlişkileri ve gelişmeleri yönlendiriyor. Artan nüfus ve büyüyen küresel ekonomi neticesinde enerjinin çok ciddi bir küresel mesele olarak önümüzde bulunduğunu hepimiz biliyoruz.” vurgusu ülkemizin enerji alanındaki siyasetinin ve yapılanmasının yol haritası olmuştur. ‘dedi.

‘ENERJİ ALANINDA ULAŞILAN ZİRVE’

Türkiye’nin enerji alanında ulaştığı zirveyi tarif eden Milletvekili Aydemir, ‘Bugün doğal gaz iletim ve dağıtım boru hattımızın uzunluğu 132 bin kilometreye ulaşmış bir Türkiye’den söz ediyoruz. 2002’de bir elin parmak sayısı Bu bir beylik laf değil, hakikaten 5 şehre doğal gaz verilirken şimdi neredeyse bütün şehirlerimiz doğal gazdan istifade eder hâle geldi. Dahası, yüzlerce ilçemiz doğal gazla buluştu. Allah’ın izniyle, bütün Türkiye sathına inşallah yayılacak AK Hükûmet anlayışıyla beraber. Bugün kendi enerji kaynaklarının farkına varan, onları değerlendirerek bir katma değer hâline getiren bir Türkiye var. Hazar ve Orta Doğu kaynaklarının dünya pazarlarına taşınması için güvenilir ve sürdürülebilir bir güzergâh olan Türkiye var. ‘ kaydını düştü.

BAKAN ALBAYRAK’A TEŞEKKÜR

Konuşmasının devamında, ‘Türkiye artık enerji ticaret merkezi olma kararlılığında.’ diyen Milletvekili Aydemir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a teşekkür ederek, ‘ Bakanımız, bu konuda sunumunda hakikaten çok isabetle bu vurguları yaptı. Hepimiz müstefit olduk, istifade ettik. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizim yaptığımız da tarihe not düşmektir ve hafızaları tazelemektir. Özellikle insanı tarif ederken nisyan ile malul olduğuna da not düşeriz, kayıt altına alırız. Öyleyse yer yer hafıza tazelemeye ihtiyaç var. Yaptığımız budur. Nereden geldik, neredeyiz? Bu suale cevap vermek lazım. Gerçi bu sual açıldığında izan sahipleri, insaf sahipleri, hakşinas insanlar hakkı teslim ediyorlar. Ara ara elbette ki muhalefet damarını ifade eden kayıtlar da düşerler ama “Öyle ya, şuradaydık, şuraya da geldik.” gibi bir hak teslimi de yaparlar. Bunu yapanlara teşekkür ediyoruz, yapmayanlar için de ısrarla ve inatla hatırlatmada bulunuyoruz. ‘ dedi.

TANAP’TAN BTE’YE

Milletvekili Aydemir, ‘Bu noktada ilkleri gerçekleştiren TANAP’tan Bakü-Tiflis-Erzurum ve Bakü-Tiflis-Ceyhan’a uluslararası ölçekteki devasa projeleri hayata geçiren, Baraj yatırımları gerçekleştirip HES’ler kurarak yerli ve millî enerji üretimine yoğunlaşan, atıl enerji kaynaklarını ekonomimize kazandıran, bor gibi yeni ve alternatif enerji kaynaklarının kullanımı noktasında tarihî bir aşamanın kat edilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Bakanımıza ve tabii ki önceki bakanlarımıza da ve yine tabii ki Bakanlık bürokratlarına, çalışanlarına minnettarız. ‘ diye konuştu.