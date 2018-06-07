Aydemir: "Erzurum, bir vicdan, bir iman kalasıdır"

İnsaflı ve izanlı olmanın bir dadaşlık hasleti olduğu gerçeğini bu şehir tarihi duruşuyla her dem verdi. 24 Haziran’da ‘Vakit Türkiye Vaktidir’ çağrısına yürekleriyle katılan dadaşların tercihi bir: ‘AK önder Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın izindeyiz.’ dedi.

AK UFKA ÇAĞRI

AK Ufka çağrı çalışmalarını aralıksız sürdüren Milletvekili Aydemir, Oda, Site ziyaretlerine yoğunlaştı. Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejderle ekonomik gündeme dair istişarede bulunan Aydemir, Nakliyeciler ve Hurdacılar Sitesi esnafıyla buluştu, Sebze Halinde Komisyoncu ve çalışanlarla söyleşti.

KASAPLAR ODASI ZİYARETİ

AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte seçim çalışmalarını sürdüren Milletvekili Aydemir, Kasaplar odası Başkanı Kenan Ejder’le bir araya gelerek, kasap esnafın sorunları, beklentileri ve öngörüleri hakkında görüş alış verişinde bulundu.

İKTİSADİ KODLARIN VE İSTİKRARIN MUHAFAZASI

Aydemir, ‘Ramazan ayı bazı meslekleri çok daha tarif edilebilir ve mercek altına alınır hale sokuyor. Kasaplar, başta geleni. Oda Başkanımız Kenan Ejder’le esnafın sorunlarını konuştuk; iktisadi kodların ve istikrarın muhafazası için 24 Haziran’ın önemine değindik. Sayın Ejder’in şahsında esnafımızın AK öndere olan vefası ve AK Kadrolara olan teveccühüne müteşekkiriz.’ dedi.

AYDEMİR NAKLİYECİLERİN KONUĞUYDU

Oda ve esnaf siteleri ziyareti kapsamında Nakliyeciler Sitesinin konuğu olan Milletvekili Aydemir, 24 Haziran seçimleri, ülke ekonomik gündemi, il iktisadi vizyonu bazında meşverette bulundu. AK davada eksenin doğruluk ve hak üzerine olduğu ve ‘ne aldatan ne de aldanan olacağız’ düsturunun esas kılındığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Nakliyeciler sitesinde esnafımızı ve dernek yöneticilerini de ziyaret edip dertleştik. Tarzımızın, problemlerle yüzleşmek ve derinleşmelerini önlemek olduğunu bilenler 24 Haziran’da, AK Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’yi zirvelere taşıyacaklar. Nakliyeciler Sitemiz esnafının kararı budur.’ değerlendirmesini yaptı.

HURDACILAR SİTESİNDE AK İSTİŞARE

AK Parti Aziziye İlçe Başkanı ve yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Hurdacılar Sitesi’ni ziyaret eden Milletvekili Aydemir, esnafın 24 Haziran seçimlerine değgin görüş, öneri ve beklentilerini aldı.

‘Erzurum bir vicdan, bir iman, bir idrak şehridir.’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Ekonomik bağlamda ferah kent hükmüne esaslı örneklerden biri Hurdacılar Sitesi. Ziyaretimizde, çok sayıdaki esnaf, hem taleplerini dile getirdi hem de, AK Parti’nin bir nimet hükmünde olduğuna vurgu yaptılar. Minnettarız.’ kaydını düştü.

ERDOĞAN MUHABBETİ VE ESNAF VEFASINA TEŞEKKÜR

Seçim çalışmalarının günlük programı dahilinde Aydemir’in son menzili Sebze Hali oldu. Haldeki canlılığı ve ekonomik diriliği, ‘Maaşallah, Barekallah’ niyazlarıyla değerlendiren Milletvekili Aydemir,

‘Erzurum AK Parti döneminde yeni bir heyecan kazandı. Bunu diri tutmak, Erzurumlu olmanın olduğu gibi Erzurum’da kalmanın kararlılığını güçlendirmek hepimizin görevi. Bu tutumu ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muhabbetini Sebze Hali esnafımızda görüp, şükran sunduk.’ dedi.

ENSAR VE MUHACİR HATIRLATMASI

Sebze hali ziyaretinde karşılaştığı Afgan mültecisi bir çalışanla sohbet eden Milletvekili Aydemir, Suriyeliler’e tepki gösterenlere anlamlı bir mesaj verdi. “Onların dualarından istifade edelim.” vurgusunu yaptı, Ensar ve Muhacir kavramına atıfta bulunarak, ‘Dadaşlar Ensar ruhuna yaraşanı yapar ve yapacaktır.’ ifadesini kullandı.