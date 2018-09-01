Aydemir: ‘Erzurum kardeşlik coğrafyasıdır’

Tarihini kendi yazan yüce milletimizin ufkunda dadaşların özel ve güzide bir konumu vardır.‘ dedi.

DADAŞLIĞIN İŞARET ETTİĞİ MEKKİ MANA

Dadaşlık kavramının yalnızca bir mahalde yaşayan insanlara ait bir sıfat, bir şehir halkının ismi olarak değerlendirilmesinin haksız ve yanlış bir yaklaşım olduğu; Dadaşlığın, ruhunu Mekki değerlerden alan, yüksek ve ulvi bir duruşu vurguladığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Karaçoban’dan Aşkale’ye, Oltu’dan Çat’a, Hınıs’tan Tortum’a kadar Erzurumluluk dokusunu bu özel ve seçkin mana oluşturur’ kaydını düştü.

‘BU TOPRAKLARDA ÖTEKİLEŞTİRMEYE YER YOK’

‘Erzurum tarihiyle ifade bulan, Anadolu Coğrafyasındaki tüm milli irade diriliş ve kaydedilen destanlarda müellifin dadaş olması bir tesadüf değildir. ‘ yorumunu yapan Milletvekili Aydemir, ‘Hiçbir ayırım ve ötekileştirmenin itibar bulmadığı ve topyekun bir yaklaşımla reddedildiği bu mübarek topraklarda kardeşliğin, birlik ve beraberlik imanının dışında hiçbir anlayışa yer yoktur. Bu anlayış dadaşlığı Milli irade tarihinde özel bir konuma taşımıştır ve taşıyacaktır.’ değerlendirmesini yaptı.

AYDEMİR KARAÇOBANLI DADAŞLARLA BULUŞTU

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum çalışmaları kapsamında Karaçoban ilçesinin konuğuydu. AK Parti ilçe Teşkilatı Başkanı Murat Derdiyok ve Yönetim Kurulu üyeleriyle buluşan Milletvekili Aydemir, ‘Siyasetin birleyici, birleştirici adresi AK Partimizin Karaçoban İlçe teşkilatını ziyaret edip, eser siyasetinin ilçeye nüfuzu için istişare ettik. Kanaatimiz o ki, Karaçobanlılar maceraya değil, hakikate yönelip AK tarzı belediye yönetimine taşıyacaklar.’ yorumunu yaptı.

‘KARAÇOBANLILAR AK LİDERE MİNNETTAR’

Milletvekili Aydemir, ‘Karaçobanlı dadaşlar huzurun tadını çıkarıyorlar. Terörle mücadeleye sonuna kadar destek olduklarını söyleyen hemşehrilerimiz, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ismi yüreklerimizde özel yere sahiptir. O’nun kalkınma ufku bizim için de hayati önemdedir” notunu düştüler. Bu hakim anlayış yüksek bir irfanın eseridir.’ dedi.

KARAÇOBANLILARDAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ÖVGÜ

Karaçoban ziyaretinde, AK Parti ilçe teşkilatı mensuplarıyla mart 2019’da gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere ilişkin değerlendirme ve tespitlerde bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Yaklaşan yerel seçimleri çok önemseyen Karaçobanlı kardeşlerimiz, Büyükşehir Belediyemizin ilçeye yaptığı hizmetlere, Sayın Sekmen’in yaklaşımlarına şükran duyduklarını söylediler. AK Parti’yi ülkenin sigortası diye tarif eden hemşehrilerimize minnettarız.’ diye konuştu.