Aydemir: ‘Erzurumspor, dadaşların sporda gönül adresidir’

Erzurum’un sosyal ritim ve ahengini ifade eden mavi beyazlı ekibimizin süper lige yükselme sürecine girmesinde emeği olan herkesi kutluyor, ekibin dinamizm kaynağı dadaş taraftarımızın coşkusunu paylaşıyoruz.’ dedi.

SPORDA ERZURUM’UN AK İVMESİ ERZURUMSPOR

Erzurum’da ekonomik alanlarda olduğu gibi sosyal sahada da son 16 yıl sürecinde önemli ve tarihi gelişmeler kaydedildiği, bunun sportif alana da yansıdığını belirten Milletvekili Aydemir, Erzurumspor’un son üç sezonda gösterdiği başarının bu gelişmeler sonucu olduğu, huzur ve istikrar ortamının sportif bir başarıda ifade bulduğunu belirtti.

ERZURUM’UN SPOR KENTİ OLMASI, CUMHURBAŞKANIMIZIN ESERİDİR

Erzurum’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel teşebbüs ve alakasıyla Kış Spor ve Turizmi alanında küresel çapta yatırımlara kavuştuğu ve bir spor kenti haline geldiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘AK önderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dadaşlara armağan ettiği devasa kış turizm ve spor yatırımlarıyla Dünyanın kış sporları merkezleri arasına giren Erzurum, aynı dönemde sporun diğer alanlarında da gerçekleştirilen alt yapı yatırımlarıyla bölgesinin sporda cazibe merkezi olmuştur. Erzurumspor ile ifade bulan başarı süreci sayın Cumhurbaşkanımızın Erzurum’a kazandırdığı spor kenti hüviyetinin bir neticesidir.’ değerlendirmesini yaptı.

SEKMEN VE TARAFTARA TEŞEKKÜR

Erzurumspor’un özellikle son dört yıllık süreçte ciddi bir başarı ivmesi kazandığı, bunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen başta olmak üzere, yüreğini Erzurum sevdasına adamış taraftar ve yöneticilerin katkısı olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Defaeten söylediğimiz üzere, biz mavi beyazlı ekibimizin bu şehrin sosyal duruşunu temsil ettiğine ve ildeki birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu sportif alanda ortaya koyduğunu bir kez daha kaydediyoruz. Erzurumspor play off sonuçları ne olursa olsun, bizim sporda gönül adresimizdir. Bu başarıya emek verenlere teşekkür ediyoruz.’ dedi.