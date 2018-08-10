Aydemir: ‘Erzurumspor futbolda bir dadaş damgasıdır’

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ERZURUMSPOR’UN ÖNEMİ

Mavi beyazlı ekibin Erzurum için yalnızca bir futbol ekibi olmadığı, İl’e ait sportif ahenk ve ritim ile dadaşça duruşu da kaydettiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Spor ekibimizden taraftarımıza, Erzurum olarak sezon içinde Erzurumspor farkını ortaya koymalı, her karşılaşmamızda dadaş terbiyesi içinde spor camiasına dostluk, birlik ve beraberlik mesajı vermeyi sürdürmeliyiz.’ ifadesini kullandı.

ERZURUMSPOR’LA VERİLECEK MESAJ

‘Erzurumspor futbolda bir dadaş damgasıdır’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Erzurumspor’un ligde kalmasından çok, mavi beyazlı ekibin futbol camiası bazında ülkeye vereceği kalıcı mesajlar daha önemlidir. Bu mesaj holiganlığı, fanatizmi içermemeli, bizim bir şehir halinde ifade ettiğimiz değerleri kaydetmelidir. Mesajımız, Erzurum’un her manada bir yüksek terbiye adresi olduğudur. Bunu futbolda da yine ortaya koymalı, küfürsüz, olaysız, yalnızca coşku içeren bir duruş göstermeliyiz. Erzurum futbolda da bir zirvenin adresi olmalıdır’ dedi.

SOSYAL VE EKONOMİK EDİNİMLER

Erzurumspor’un Spor Toto Süper Ligde yer almasıyla, kente çok önemli sosyal ve ekonomik edinimler sağlayacağının altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘FB’den BJK’ye, Ankaragücü’nden Kayseri’ye, ligde yer alan takımlar şehrimize taraftarlarıyla gelecekler. Bu, Erzurum için ekonomik yönden büyük getiri sağlayacağı gibi, ilin tanıtımı için de önemli bir fırsat olacaktır. Futbolcudan taraftara, esnafımızdan eşrafımıza hemen herkes bu fırsatı iyi değerlendirmeli, Erzurum’a leke getirecek yaklaşımlara asla izin verilmemeli, hepimiz bir dadaş hassasiyeti içinde, Erzurum’un kazanımları için özel bir dikkat sergilemeliyiz. Erzurum dün bunu yaptı, yarın da inşallah bu hassasiyeti koruyacaktır.’ kaydını düştü.

SAHADA KAZANIRKEN SEMPATİ DE KAZANMALIYIZ

Erzurumspor’un süper ligde bulunmasının, ile ekonomik bazda önemli faydalar taşıyacağının altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Takımızın en büyük gücü olan taraftarımızın fairplay çerçevesindeki destekleriyle özellikle sahamızdaki maçları kazanırken, aynı zamanda Erzurum’a sempatiyi de kazanmalıyız. Bize yakışan budur. ‘ dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZA MİNNETTARIZ

Erzurum’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel ve güzide yaklaşımları, hayata geçirdiği yatırımlarla bir Dünya Kış Sporları merkezi haline geldiği, son 16 yılda diğer spor alanlarında da aldığı yatırımlarla Spor Kenti kimliği kazandığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Erzurumspor’un her karşılaşması fırsatı nimete çevirmek için bir vesile olmalıdır. Erzurum’un Spor Kenti konumunu pekiştirmek için ortak bir duruş kaydetmek mecburiyetindeyiz. Bu duruş; bir huzur, bir kardeşlik şehri olan Erzurum’un sporda da saygı ve coşkunun buluştuğu bir adres olduğu vurgusudur. ‘ mesajını verdi.

BAŞARILAR TEMENNİSİ

Erzurumspor’un Süper Ligde yer almasını sağlayan, Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen olmak üzere yöneticilerine, taraftara ve teknik heyete minnettar olduklarını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘ Meselemiz Erzurumspor’u gönüllere kazımak ve gönüllerden düşürmemektir. Mavi beyazlı ekip etrafındaki duruşumuz bu şehrin tarifi olacaktır. Böylelikle, Erzurumspor Süper Ligde kalıcı olacak, Erzurum kış sporlarında olduğu gibi ülke futbol vitrininde de temel adreslerden biri haline gelecektir. Takımımıza başarılar diliyor, taraftarımıza destek ve duruşlarından ötürü minnettarlığımızı kaydediyoruz.’ dedi.