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29 Ağustos 2018 14:59

Aydemir: ‘Erzurumspor taraftarıyla gurur duyuyoruz’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurumspor’un Spor Toto Süper Lig’de ilk üç haftada verdiği görüntünün taraftarı memnun ettiğini belirterek, ‘Mavi beyazlı ekibimiz Fahri Başkan Sayın Mehmet Sekmen, Kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcularıyla herkese güven verdi.

Aydemir: ‘Erzurumspor taraftarıyla gurur duyuyoruz’

29 Ağustos 2018 14:59

Sporda mavi beyaz damgamız süper ligde kalıcı olduğunu gösterdi. ‘ dedi.


TARAFTARA ÖVGÜ


Rizespor maçı sonrasında hemen tüm spor kanallarında gerçekleştirilen yorumlarda özellikle Erzurumspor taraftarına övgü yağdırıldığı, mavi beyazlı ekibin en büyük gücü olan taraftarının gerek içerde ve gerekse deplasman maçlarında sporun sevgi ve saygı mesajını verdiğini söyleyen Milletvekili Aydemir, ‘Erzurumspor çoğu süper lig ekiplerinde olmayan taraftar gücü ve onların desteğiyle, Erzurum’u süper ligde layıkıyla temsil etmeyi sürdürecektir. Bir Erzurumspor sevdalısı olarak, taraftarımızla bir kez daha gurur duyduk, minnettarız.’ ifadesini kullandı.


TARAFTARIMIZ ŞAMPİYON OLACAKTIR


Erzurum’un bir mana şehri olduğu, her alanda duruş ve konumunun özel bir mesaj taşıdığını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Dadaş gönüllü taraftarımızın, bu mübarek şehre ait değerleri rencide etmeyecek şekil; Erzurum terbiye ve edebini ortaya koyacak üslubuyla Spor Toto süper ligde örnek olacağına inanıyoruz. Mavi beyazlı sevdamız belki şampiyon olamayacak, ama taraftarımız dadaşlık duruşuyla Süper Ligin mükemmeliyet ve spor ahlakı açısından şampiyon olmalıdır. Biz Erzurumlular olarak futbolda da kalıcı bir dadaş mesajı vermeliyiz. Mesajımız dadaşımızın yüksek ahlak ve terbiyesini ifade etmektir.’ dedi.




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