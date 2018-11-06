Aydemir: ‘Eskiden yokluk, şimdi varlık konuşuluyor'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, HDP Milletvekili Garo Paylan'ın İstanbul Havalimanı yatırımına yönelik eleştirilerine cevap vererek, önceki bütçe görüşmelerinde yoklukların konuşulduğu, şimdi ise yatırımların ve yapılanların eleştirildiğine işaret ederek, ‘Artık yapılanlar üzerinden tenkit yöneltiliyor, bu çok güzel bir şey.' dedi.

AYDEMİR'DEN VEFA HATIRLATMASI

TBMM Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve altyapı Bakanlığı 2019 yılı bütçesi üzerinde söz alan Milletvekili Aydemir, Vefa ve hak teslimi kültürüne vurgu yaparak, yatırım ve hizmeti takdirin milli iradeye bir vefa olduğunun altını çizdi. Aydemir, ‘Bizim kültürümüzde vefa, hak teslimi çok mühimdir. Bunu, bu topluma mensubiyet duyan herkesin, hakşinas herkesin yapması gerekir diye düşünüyorum. Bu bapta bir parantez açıyorum ve diyorum ki: önce insan temelinde millî iradeye hizmet maksadıyla on altı yıl önce iktidar olmuş bir AK anlayışla karşı karşıyayız. Ve yaptıkları var bugüne kadar, şimdi şu bütçede, bundan önceki bütçelerde de bu hâli yaşadık, gördük, yapılanlar üzerinden tenkit yöneltiliyor, bu çok güzel bir şey.' kaydını düştü.

ECEVİT'İ ANMA

Konuşmasının başında vefatının 12'inci yıldönümü dolayısıyla Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit' anarak, ‘Devletimize, milletimize hizmet etmiş, eski Başbakanlarımızdan Bülent Ecevit'e rahmet diliyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. ‘ niyazında bulundu.

PAYLAN'IN YAKLAŞIMINA TENKİT

Konuşmasının devamında HDP Milletvekili Garo Paylan'ın yaklaşımını değerlendiren Milletvekili Aydemir, Öncesinde, bütçe görüşmeleri tutanaklarına baktığımızda, "yoklar", "yok" kavramından hareketle eleştiriler yapılırmış. Şimdi, Garo Bey burada. Başlarken şunu söyledi ve çok dolu dolu da söyledi, mertliğine de teşekkür ediyorum: "İstanbul'a havaalanı yapılmamalıydı." gibi zamirinde bir düşünceyi serdetti. Buna bir sütre de koydu, gerekçe koydu, neydi o? Efendim, kuş yolları var, habitat, insandı, hayvandı falan gerekçe koyuyor. Ama size samimi söylüyorum, hayatının tamamında Erzurum'da yaşamış, Erzurum'da geçirmiş ve inşallah milletvekilliğinden sonra da ömrüm olduğunca orada yaşayacak birisi olarak şunu söylüyorum: Bir zihnin, şuur altının açığa vurmasıdır bu. Nedir o? İstanbul'u kıskanmak, Anadolu'dan, insanımızdan. Samimi söylüyorum, buraya efendim 25 milyon insan gelecekmiş de... Böyle bir sığ düşünce olabilir mi Garo Bey? ‘ dedi.

İSTANBUL HEPİMİZİNDİR

Paylan'ın, ‘Herkes İstanbul'a gelsin, İstanbul 81 milyon olsun. ‘ sözlerine karşılık veren Aydemir, ‘Gelsin gayet tabii, hepimizin, orası hepimizin. Bir yatırımı tenkit bu zaviyeden olmamalı. Şimdi, biz şöyle söylüyoruz, yapılanlarla ilgili şunu yapmak lazım: talebimiz elbette olsun ama öncelikli olarak bir teşekkür. Biz şunu söylüyoruz: Şükür nimeti artırır. Kullara teşekkür, Allah'a şükür anlamınadır. Şurada müthiş bir hizmet ekibi var yani tarih yazmış bir ekip bu ekip. Bunlara elbet teşekkür edelim, ardından elbette ki taleplerimizi dile getirelim, elbette ki tenkitlerimizi de koyalım. Bütün bütün yok sayarsanız sizin sözünüzün de zırnık hükmü kalmaz Garo Bey. ‘ dedi.

TEMİZEL HATIRLATMASI

Konuşmasında eski Bakanlardan ve 26'ıncı dönem Plan ve Bütçe Komisyonu Zekeriya Temizel'in örnek yaklaşımını hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, burada geçen konuşmamada da söyledim, şurada bir akil insan oturuyordu, şu sandalyede oturuyordu. Onun varlığıyla burada içimizde müthiş bir inşirah oluşuyordu, ferahlama oluyordu, rahatlıyorduk. Her konuşmasında öğretiyordu, devlet adamıydı, ciddi bir devlet adamıydı. Daha önce bürokratik kademelerde bulunup sonra siyasete intisap etmiş ve buraya gelmişlerin bakanlarla yaptıkları konuşmaları belki gizli sayılabilecek, mahrem sayılabilecek konuşmaları burada sırf muhalefet olsun diye intişar etmek, açığa vurmak gibi bir -yani kavramı özel kullanmaya çalışıyorum ki ayıp olmasın- zelil hâle asla düşmedi. Onun için, şimdi de yaşadığımız sürece de Zekeriya Temizel Bakanımıza saygıyla, muhabbetle yaklaşacağız, hep böyle olmak lazım.' İfadesini kullandı.