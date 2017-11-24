Aydemir: ‘Gazilerimiz bizim şeref levhalarımız’

’ dedi.

AK PARTİ’NİN GAZİLER KONUSUNDAKİ DUYARLILIĞI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştirilen Milli Savunma Bakanlığı 2018 yılı Bütçesi görüşmelerinde söz alan Milletvekili Aydemir, AK Parti’nin gaziler konusundaki hassasiyet ve duyarlılığını paylaştı.

‘GAZİLERİMİZİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR’

Konuşmasında, ‘Merhum Nihat Sami Banarlı’nın “ruh ordusu” diye tarif ettiği, adlandırdığı şühedamızın, gazilerimizin ervahı daima aziz olsun, inşallah!’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘ Bu noktada, bir vesileyle gene bir başka bütçe görüşmelerinde altını çizdik onun. 15 Temmuz gazileri ile diğer gazilerimiz arasında bir tefrik yapıldığına dair mütemadiyen bir söylem var orta yerde. Oysa bize yansıyan da farklı resimler var, 15 Temmuz gazilerinden serzenişlere muhatap oluyoruz ara ara biz “Bize çok fazla önem verilmiyor.” gibi. Bu, bakış açısına göre değişiyor demek ki ama şunu bir daha söylüyoruz biz, her vesile söyledik, altını çizdik: Gazilerimiz bizim şeref levhalarımız, şeref varakalarımızdır, başımızın üzerinde hepsini taşırız, sadece onları değil, onların evlatlarını, onların geleceklerini. Ki ak anlayış, millî, yerli anlayış iktidar bulduktan sonra, elhamdülillah, gazilerimize, şehit ailelerimize akla, hayale gelmeyecek ölçüde taltif edici bir yaklaşım sergiledi. Yeter mi? Dahası olsun, dahası olsun, çok dahası olsun, her şey onlara feda olsun. ‘diye konuştu.

AYDEMİR’DEN DİRİLİŞ DÖNEMİ TESPİTİ

Konuşmasında Türkiye’nin savunma sanayinde ulaştığı zirve seviyeyi paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘AK önderimizin bir kaydını, bir tarifini burada ifade edeceğim: “Ekonomiden savunma sanayisine, ticaretten diplomasiye kadar her alanda on beş yıl öncesiyle karşılaştırılamayacak bir Türkiye var. Şimdi kendi silahını yapan bir Türkiye var, kendi tankını imal eden, terörle mücadelesini kendi insansız hava araçlarıyla sürdüren bir ülke var.” Bunun adı bir diriliş dönemidir. ‘ dedi.

‘KÜLLENEN İHTİŞAMIMIZ YENİDEN ALEVLENİYOR’

‘Küllenen ihtişamımız yeniden alevleniyor, ülkemiz kendini, gücünü ve azametini yeniden fark ediyor.’ diyen Milletvekili Aydemir, şunları söyledi, ‘ Kendi imal ettiği savunma sanayisi araçlarıyla Türkiye Rakka’da, İdlib’de, Afrin’de. Tankından insansız hava aracına kadar her şeyi kendi eseri olan güçlü bir Türkiye, millî iradesi ve ordusuyla. İnsanlık, adalet ve şefkat adresidir bu Türkiye. Yine Cumhurbaşkanımızın, Ak Önderimizin ifadesiyle: “Hamdolsun, Türkiye milletiyle, devletiyle, tarihiyle, bugünü ve geleceğiyle büyük bir ülke. Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Kurtuluş Savaşı’na, 15 Temmuza kadar hep karşımızdakilerin cesametine değil, kendi cesaretimize ve hedeflerimize ulaşma konusundaki kararlılığımıza baktık; bugün de öyle yapıyoruz.”

‘HER ALANDA YENİDEN BİR DİRİLİŞ DESTANI YAZAN TÜRKİYE VAR ŞÜKÜR’

Milletvekili Aydemir, ‘Her alanda yeniden bir diriliş destanı yazan Türkiye, savunma sanayisi seferberliğiyle dostlarına güven, düşmanlarına korku salıyor artık. İnsansız hava aracından füzeye, tanktan topa, uçaktan uyduya, tüfekten tabancaya her şey bizden ve her şey bizim. Elbette ihanet odakları istemiyor bu süreci ama biz imanımızla haykırıyoruz ya ak liderimizin vurgusuyla: ‘Yapacağız, isteseniz de istemeseniz de yapacağız, yaptık ve yapıyoruz.’ Çünkü Türkiye, liderimizin vurguladığı gibi, bağımsızlığını birilerinin ihsanına borçlu bir ülke değil. “Biz 1071’den beri vatanımız olan bu topraklarda başı dik ve özgür yaşamanın mücadelesini veriyoruz.” tespiti bizim ufuk çizgimizdir, ufuk haritamızdır. Bu, 1071’den başladı, 2071’lere ve daha binlerce yıla inşallah sirayet edecek, sürecek inşallah. ‘ dedi.

‘TEK MİLLET, TEK BAYRAK, TEK VATAN, TEK DEVLET’

Konuşmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tespitlerini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘ “Hiçbirimizin gidecek başka ülkesi, vatanı, devleti yoktur. Onun için Türkiye’ye ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağız. “Bizim ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ derken düşündüğümüz, hissettiğimiz, azmettiğimiz hakikat işte budur.” diyor Sayın Cumhurbaşkanımız ve yol gösteriyor yüce milletimize: “Silahımız mı yok? Yaparız. Uçağımız mı yok? Geliştiririz. Gemimiz mi yok? İnşa ederiz. Yerine konamayacak şeylerin hepsine sahip olduğumuz için, inanın bana bunların hepsi kolay. İşte on beş yılda savunma sanayimizin dışa bağımlılığını yüzde 80’den yüzde 40 seviyesine çektik. Birikimimiz arttıkça, unutmayın işimiz kolaylaşıyor, yeter ki biz birbirimize dayanalım, birbirimize inanalım ve birbirimizi Allah için sevelim.” İşte mesele bu. Arkadaşlar, galiba bütün mesele de bu, yeter ki birbirimizi sevelim. ‘ diye konuştu.

AYDEMİR’İN NİYAZI

Milletvekili Aydemir konuşmasını, ‘Ben, sözlerimi Yahya Kemal Beyatlı’nın “Şu kopan fırtına Türk ordusudur Ya Rabbi/Senin uğrunda ölen ordu budur Ya Rabbi/Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın/Galip et çünkü bu son ordusudur İslam’ın.” duasıyla tamamlıyor, 15 Temmuzda kahraman ordumuza leke sürmeye çalışan hainleri bir kez daha lanetliyor, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mümtaz şahsında kahraman ordumuza şükranlarımı sunuyorum. ‘sözleriyle tamamladı.