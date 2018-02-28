Aydemir: ‘Gençlerimiz Cumhurbaşkanımıza vefalı’

Ziyaret ettiği kurumlarda eğitimcilerle bir araya gelerek istişarede bulunan Milletvekili Aydemir, Yakutiye’nin eğitim vizyonuna değgin olarak, ‘ Eğitimde kurumsallaşma ve kalite tek kelimeyle mükemmel. Gençlerimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ufkuna sadakat ve vefaları muhteşem’ dedi.

AYDEMİR’DEN EĞİTİM KURUMLARINA ZİYARET

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum imam Hatip Platformu Başkanı Tekin Pınar’la birlikte Yakutiye Anadolu imam Hatip Lisesini ziyaret etti. AK Parti Palandöken ilçe Başkanı Haktan Ömeroğlu’nun da iştirakiyle Abdurrahmangazi Öğrenci Yurduna da konuk olan Milletvekili Aydemir, FETÖ’ye karşı sergilenen teneffür ve yapılan telini paylaştı.

AYDEMİR PINAR’LA BİRLİKTE YAKUTİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNDEYDİ

Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Erzurum’un yüz akı eğitim kurumlarından bir başkası olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘İmam Hatip Platformu Başkanımız Sayın Tekin Pınar Beyle okulumuzun seçkin yönetici- eğitim kadrosu ve ayrıcalıklı öğrencileriyle bir araya geldik. Her haliyle donanım ifade eden lisemizle iftihar ettik.’ dedi.

ÖMEROĞLU İLE ABDURRAHMANGAZİ ÖĞRENCİ YURDUNA ZİYARET

Daha sonra AK Parti ilçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ile birlikte Palandöken’deki Abdurrahmangazi Öğrenci yurdunu ziyaret eden Milletvekili Aydemir Hasan Tiryaki Hoca’ya görüşerek, tespitlerini aldı, Erzurum’un Eğitim alanındaki beklentileri üzerine istişare etti. Aydemir, ‘15 Temmuz öncesi ve sonrası duruşları ve FETÖ ile mücadelemize katkılarıyla yüreğimizde ayrıcalıklı yer bulan Abdurrahmahgazi Öğrenci yurdunu İlçe Başkanımız Sayın Haktan Ömeroğlu ile ziyaret ettik. Hasan Tiryaki Hocamız ve öğrencilerine müteşekkiriz. ‘ değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette Eğitimci Hasan Tiryaki Milletvekili Aydemir’e adının işlendiği bir tablo ve ahşap üzerine işlenmiş hak edilmiş hüsnü hat armağan etti.