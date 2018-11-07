Aydemir: ‘Gençlerimizle iftihar ediyoruz'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti'nin gençliğe verdiği özel öneme dikkat çekerek, ‘Biz gençlerimizle iftihar ediyoruz. ‘dedi.

‘GENÇLER İÇİN FERAHFEZA BİR ZEMİN AÇTIK'

Plan ve Bütçe Komisyonu 2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde söz alan Milletvekili Aydemir, AK Parti iktidarlarıyla gençler için ferahfeza bir zemin açıldığı, yeni ve gerçekçi fırsat ve imkanlar sağlandığına değinerek, ‘Biz geldikten sonra gençler için elhamdülillah ferahfeza bir zemin açtık. İşte, bakın, şimdi iftihar edeceğimiz gençlerimiz var. Okudular, milletvekili oldular, buralara kadar geldiler ve buralara değer taşıyorlar. Bizim bakış açımız budur.' yorumunu yaptı.

GENÇLERİN TÜRKÇE DURUŞU

AK Parti iktidarları öncesinde gençlerin eğitim başta olmak üzere her alanca ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunduklarını, AK Parti iktidarları döneminde bu sorunların aşıldığına dikkat çeken Aydemir, TBMM'deki genç milletvekili sayısının artışında AK Partinin ufuk çizici konumda olduğunu aktardı.

Gençliğin her türlü memleket meselesinde inisiyatif alan bir konuma kavuştuğunu anlatan Milletvekili Aydemir, 15 Temmuz dirilişinde gençlerin ortaya koyduğu duruşun gurur verici olduğunu kaydederek, ‘Tüm şehitlerimizi, rahmetle anıyorum. Gençlerimize gayretlerinden dolayı, sahada koydukları hakikaten emsalsiz Türkçe duruştan dolayı minnettarlığımı ifade ediyorum ve genç gazilerimizi 15 Temmuzda yahut da terörle mücadelede gazi olan kardeşlerimi de şükranla yâd ediyorum. ‘ dedi.

AYDEMİR'DEN MİLLETVEKİLLERİNE DAVET

Milletvekili Aydemir, konuşmasında tüm milletvekillerini Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliklerine davet etti. Aydemir Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019 yılı bütçesinin hayırlı olması niyazında bulunarak, ‘Bakanlığımızın bütçesi yaklaşık 17 milyar. Allah'ın izniyle sahaya bereket olarak yansıyacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. ‘ temennisini paylaştı.

KOMİSYONDA ABDULLAH TİVNİKLİ GÜNDEMİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçe konuşmalarında Salı günü darı bekaya uğurlanan Erzurumlu işadamı Abdullah Tivnikli'ye rahmet niyazında bulunan Milletvekili aydemir, ‘Erzurum adına bir hüzün iklimi yaşadık. Erzurum'da yaklaşık on beş yirmi gün önce bir yatırımı takip için gittim. Yatırım 16 derslikli bir proje okuluydu yanında da 200 yataktan müteşekkil bir yurt yapılıyordu. Bu Erzurum'un merkezinde bir köyde yapılıyor, devasa bir yatırım. Bu eserin banisi vefat etti, Abdullah Tivnikli. Ailesi çok mütebariz bir aile, hakikaten hamiyetperverlik kavramına oturan, o şablonun içerisinde tarif gören bir aileydi. Dolayısıyla, rahmetle minnetle anıyoruz. İnşallah yaptıkları ecir olarak ruhuna yansır.‘ dedi.