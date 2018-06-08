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08 Haziran 2018 09:29

Aydemir: “Hedefimiz; Büyük Türkiye idealidir”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Aziz milletimize sevdalı olan AK kadroların tek bir hedefi vardır.

Aydemir: “Hedefimiz; Büyük Türkiye idealidir”

08 Haziran 2018 09:29

O hedefte Büyük Güç Türkiye idealidir” dedi.


AYDEMİR’DEN EKONOMİ DEĞERLENDİRMESİ


Seçim çalışmaları kapsamında durmadan, dinlenmeden adım atmadık yer, ulaşmadık ev ve sıkılmadık el bırakmayan Milletvekili İbrahim Aydemir, vatandaşlara AK Parti İktidarının ekonomi yatırımlarını anlatıyor. Sayısal istatistiki veriler ışığında Erzurum’un ekonomi profilini özetleyen Aydemir, “AK Parti, 16 yılda ülkemizde çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sorunlarını en asgari seviyeye indirmiş ve ekonomide yüksek kalkınma seviyesine ulaşmıştır.’ dedi.


İL EKONOMİSİ


Erzurum’da kaydedilen ekonomik atılım ve yatırımlara değinen Milletvekili Aydemir, ‘


Erzurum özeline indiğimizde elde edilen sonuç Cumhuriyet tarihinde bir zirvedir. Şöyle ki, Erzurum’da 15 yılda çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanında 387,43 milyon yatırım yapıldı. Küresel olumsuzluklara rağmen Hükümetimizin ekonomi ve istihdamdaki etkin politikası sayesinde işsizlik oranında düşüş, iş gücüne katılımla birlikte istihdamda gözle görülür artış yaşandı. ‘ dedi.


ERZURUM VERİLERİ


2002 yılında Erzurum’da aktif sigortalı kişi sayısının 97 bin 579 iken 2018 yılı Ocak ayı itibariyle aktif sigortalı sayısının 147 bin 148 olduğunu hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Aktif sigortalı kişi sayısı son 15 yılda yüzde 51 seviyesinde artmıştır. Erzurum’da bugüne kadar teşviklerden yaklaşık 25 bin 119 işverenimiz; 172 bin 45 sigortalımız yararlanmıştır. Ödenen toplam teşvik tutarı ise yaklaşık 355 milyon 820 bin TL’dir.” değerlendirmesinde bulundu.




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