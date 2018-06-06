Aydemir: ‘Hınıs bir vefa coğrafyasıdır’

Hınıs AK Parti ilçe Başkanı Memet Sönmez ve AK heyetle birlikte coşkulu bir buluşma yaşayan Milletvekili Aydemir, Hınıs köylerinde sergilenen AK teveccühe minnettar olduklarını kaydetti.

‘HINIS BİR VEFA COĞRAFYASIDIR’

‘Hep söyledik; Hınıs, nefsimiz için bir muhabbet pınarı, bir vefa coğrafyasıdır. Sonsuz şükran duyuyoruz.’ ifadeleriyle değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, ‘Bu coğrafya hakkı bilir, hakkı tanır ve hakkı teslim eder. Hınıslı dadaşlar mazlum ve mağdurların hakkını koruyan ve onlara hamilik eden AK Önder Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destekte kararlı. ‘ dedi.

AYDEMİR TAPU KÖYÜNÜN KONUĞU OLDU

Hınıs Tapu Köyü ziyaretinde muhtar Ahmet Yıldırım’la görüşerek, köy sakinlerinin kanaat, öngörü, tespit ve beklentileri üzerinde görüş alışverişinde bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Hınıs Tapu Köyü muhtarımız Ahmet Yıldırım, kalbi, samimi candan... Fırtına ve yağmur vasatındaki ziyaretimiz, muhtarımızın talep ve tespitleriyle şenlendi. Her zaman benliğimizle hizmetine amade olduğumuz ve her vakit AK Partimizi sahiplenen Tapu’ya minnettarız. ‘ değerlendirmesinde bulundu.

HINIS BİR İRFAN MEKTEBİ

Hınıs’ı bir irfan mektebi olarak tanımlayan Milletvekili Aydemir, Alaca Köyünün konuğu oldu. ‘Hınıs Mektebinin esaslı duraklarından birisi Alaca Köyü. Hep söyledik; Hınıs, nefsimiz için bir muhabbet pınarı, bir vefa coğrafyasıdır. Sonsuz şükran duyuyoruz. ‘ kaydını düştü.

ŞEHİT ZİYARETİ

Hınıs Alaca’da bir şehidin medfun olduğu mekanı ziyaret eden Aydemir, ‘Alaca’da vatan için can verme sırrına eren bir şehidimiz medfun. Sırtımızı ona dayayıp geleceğimiz olan evlatlarımızla ileriye, ak ufka baktık. ‘ dedi.Aydemir, Alaca halkının, ‘AK Parti kadroları, liderimiz Sayın Recep Tayyip önderliğinde bu ülkeyi zirvelere taşıyacaktır. ’kanaatlerini paylaştı.

AYDEMİR PARMAKSIZLI DADAŞLARLA BULUŞTU

İlçe köy ziyaretleri kapsamında Parmaksız’da ağırlanan Milletvekili Aydemir, gündeme değgin istişarelrde bulundu, 24 Haziran seçimlerinin ülke, bölge ve il için taşıdığı hayati önemi aktardı.

Aydemir, ‘Parmaksız, Hınıs’ımızın şirin ve büyük bir köyü. AK Parti heyeti olarak ziyaret edip, muhtarımızla, köylülerimizle sohbet ettik; 5 yaşındaki torununu kaybeden Muhsin Kançınar’a taziyede bulunduk. Sabırla kuşansınlar inşaallah. ‘ niyazını seslendirdi.

ESNAF VE EŞRAF ZİYARETİ

Köy ziyaretleri sonrasında Hınıs merkezde esnaf ve eşrafla bir araya gelen Milletvekili Aydemir’in son durağı Hınıs Sanayi Sitesi oldu. Aydemir, ‘Hınıs Sanayi bölgesi ziyaretimizde, esnaf ve çalışanların taleplerini dinledik. Ehli-insaf tarifine oturan hemşehrilerimizin, AK Parti‘nin 16 yılda, milletimiz için hayatı nitelikli yaşatma politikalarından duydukları memnuniyete muhatap olduk. Teşekkür ediyoruz.’ ifadesine yer verdi.

HINIS’A VEFAYA TEŞEKKÜR

Sanayi Sitesinde İstanbul’da yaşayan, Ramazan ayı dolayısıyla yurtları Hınıs’a gelen dadaş aileleriyle sohbet eden Milletvekili Aydemir, ‘ Hınıs Sanayi ziyaretimizde müstesna bir hal gözlemledik. İstanbul’da yaşayan temiz yürekli hemşehrilerimiz bir süreliğine geldikleri memleketlerinde ev yaptırmışlar; mobilya arayışındaydılar. Temelli dönmeleri talebimize müsbet cevap verdiler. Mutlu olduk.’ dedi.