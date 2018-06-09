Aydemir: Hınıs kardeşlik coğrafyasının zirvesi

Kardeşlik coğrafyasının zirvesi Hınıs’a ait engin değerler deryasının götüreceği yere gitmek şereftir.’ dedi.

HINIS DADAŞ VİCDANININ İFADESİ

Birlik, beraberlik ve kardeşlik hasletlerinin bir iman ve vicdan sonucu olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Bizi bölmeye çalışanlara lanet; dirliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bir namus telakkisi içinde koruyan ve muhafaza ederek yüreklerinden yansıtan her biri bir iman kalası olan Hınıslı kardeşlerimin geçmişlerine rahmet, hanelerine bereket olsun.’ niyazında bulundu.

AYDEMİR 2. KEZ HINISLILARIN KONUĞU OLDU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir seçim çalışmaları kapsamında Hınıs’ın ikinci kez konuğu oldu. Hınıs AK Parti ilçe Başkanı Memet Sönmez ve AK Parti heyetiyle, tüm seçim çalışmalarının merkezi olarak gördüğü Hınıs’ta, Kızılahmet, Kongur, Akçamelik, Yeşilyazı, Tellitepe, Erbeyli köylerini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Hınıslı dadaşlarla yüreğini buluşturdu, köylerdeki kanaat önderlerinin görüşlerinden müstefid oldu, meşverette bulundu.

HALİLÇAVUŞ VE KIZILAHMET ZİYARETİ

Halilçavuş beldesi muhtarı ve azalarla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, Halilçavuşluların yeni döneme dair beklentilerini tespit etti. Daha sonra Hınıs Kızılahmette Hınıslı dadaşların misafiri olan Milletvekili Aydemir, 24 Haziran seçimlerinin ehemmiyetini paylaştı, Köy halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik minnet ve şükran hislerine ortak oldu. KIzılahmetteki istişade ulaşıma dair AK Yatırımları anlatan Aydemir, ‘Kızılahmetli kardeşlerimle, iktidarımız döneminde 362 Milyar TL ulaştırma yatırımı yaptığımızı; bölünmüş yol ağı uzunluğunu 6 bin kilometreden 26 bin kilometreye çıkardığımızı not ettik. Hakşinas hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye minnettar. Biz de onların hakkı teslim eden feraset ve basiretlerine minnettarız.’ yorumunu yaptı.

AYDEMİR KONGUR’UN KONUĞUYDU

Milletvekili Aydemir ve Hınıs AK Parti Teşkilatının ikinci durağı Kongur köyü oldu. Kongur’da her halleri ve duruşlarıyla bir Müslümanlık kemalini temsil eden yaşlıların duasını alan Milletvekili Aydemir, köy sakinleriyle gündeme dair sohbet etti. Milletvekili Aydemir, ‘Hınıs Kongur Köyündeki yaşlı insanlar, “2003 yılında Sağlık Hizmetlerinden memnuniyet oranının yüzde 39 iken AK Parti ile birlikte bunun 78’lere çıktığını” söylediler. Yüzde yüzlük bir artış. Teşekkürü, 24 Haziran’da sandıklara yansıtacaklarını not ettiler. Hürmet ve muhabbetlerimizi sunarak Kongur’dan ayrıldık.’ dedi.

HINIS YEŞİLYAZI’DA AK İSTİŞARE

Hınıs Yeşilyazı köyüne misafir olan Milletvekili Aydemir, AK Parti döneminde Erzurum ve Hınıs özeli dairinde gerçekleştirilen yatırımları anlattı, kamu yatırımları tamamlanma süresine dair paylaşımda bulundu. Aydemir yaptığı açıklamada, ‘ Altyapı çalışmalarının tam gaz sürdüğü bu güzel köyde, Yeşilyazımızda Kamu yatırımlarının tamamlanma süresinin AK Parti’den önce 8,5 yıl iken 2018 de 3,5 yıla düştüğünü hatırlattık. Çağlar üzerinden sıçrayan ülkemizi seviyoruz, tıpkı Yeşilyazılılar gibi. Ahde vefa, hizmete teşekkür ve hizmetleri gerçekleştirenlere sadakati gördük Yeşilyazı’da. Şükran, şükran ve şükran.’ ifadelerine yer verdi.

AKÇAMELİK’TE AK MUHABBET

Milletvekili Aydemir’İn konuğu olduğu Akçamelik’te sohbet gündemi eğitimdi. Mezralara kadar uzanan eğitim yatırımlarına müteşekkir olduklarını kaydeden Akçameliklilerle 24 hazirana değgin tespit ve öngörü paylaşımı yapan Milletvekili Aydemir, ‘Hınıs Akçamelik Köyü ziyaretimiz, muhtar ve köylülerin zirveye varan muhabbet yaklaşımlarıyla geçti. Burada, AK Parti olarak, öğretmen sayısını 510 binden 904 bine yükselttiğimizi, eğitime verdiğimiz ehemmiyetin büyük olduğuna işaret ettik. Akçamelik’de de AK önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız’a vefa, onun ifade etitği mana ve değerlere bağlılık zirvedeydi. Rabbim hepsinden razı olsun.’ dedi.

TELLİTEPE, EDEP VE İRFAN TEMSİLCİLERİ

Aydemir’in Akçamelik sonrası diğer menzili Tellitepe oldu. Köy sakinlerinin Hınıslılık manasında yüksek edep ve irfan temsilcisi olduklarına kayıt düşen Milletvekili Aydemir, ‘Tellitepe Hınıs’ımızın bir başka güzel köyü... Talepleri makul, yaklaşımları ak’ça... Bunca yatırıma karşın bereketin yağışını tefekkür ettik ve @Akparti ‘den önce piyasalardan 9 aylığına borçlanabiliyorken şimdi bu süre 71 ay olmuş... Fiili ve kavli dualara şükür. Tellitepe sakinlerine teşekkür.’ vurgusunda bulundu.

AYDEMİR ERBEYLİLİLERLE GÜNDEMİ PAYLAŞTI

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir’in Hınıs’a gerçekleştirdiği 2. Ziyaret kapsamında son durağı Erbeyli oldu. ‘Erbeyli ismile müsemma bir belde, dadaşça bir üslup ve birlik beraberlik inancı hakim. Hepsi birer iman eri. ‘ nitelemesinde bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Hınıs köy ziyaretimizde son durak Erbeyli’de Belediyemizin tertip ettiği iftar öncesi verimli istişareler yaptık. Dünyanın gıpta ile izlediği AK Parti iktidarlarının köye ve köylüye yaklaşımına milletimiz de minnettar. Biz de Erbeylililere ve Hınıslılara minnettarız.’ dedi.

HINIS’TA İFTAR BİR BAŞKA GÜZEL

Gittiği köylerde özellikle çocuk ve gençlerin özel sevgisine mazhar olan Milletvekili Aydemir köy ziyaretleri sonrasında Yürekseven Ailesinin iftar neşve ve coşkusunu paylaştı. Aydemir, ‘Hınıs’ta iftar dost hanesinde yapılır. Kardeş mesabesindeki Kasım Yürekseven, Deniz ve Aysel Hanoğlu gani gönülleriyle bütün AK Parti heyetine eşsiz sofra sundular. Minnettarlığımızın hududu yok! İlanihaye, huzur, bereket ve iyilikle kuşansınlar inşallah. ‘ niyazında bulundu.