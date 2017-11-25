Aydemir, iki büyük değişime dikkat çekti

2 BÜYÜK DEĞİŞİM

İki tarihi değişime işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Adalet Bakanlığımız bütçesi noktasında tefekkür edildiğinde 2002’den bugüne iki büyük değişim öne çıkıyor; biri fiziki, diğeri de zihnî değişim. Artık, her ilinde hak edenin hakkını aldığı adalet sarayları var, bu çok önemli. Yani subliminal bir mesaj değil, açık bir mesaj. Hak edenin hakkını aldığı adalet sarayları var elhamdülillah. ‘ dedi.

ADALET ALANINDAKİ REFORMLAR

Adalet Kurumlarının hemen tamamının modern donanımlı hale getirilerek güncelleştirildiğini, fiziki altyapının yenilendiğini dile getiren Milletvekili Aydemir şunları söyledi, ‘ Her ilçemizde modern donanımlı adliyeler yükseliyor. Bu devasa yaklaşıma ışık tutan tek kaynak hak, , altını çiziyorum; buna ışık tutan tek kaynak, hak. Bu gelişmeyi “Daha önce son derece yetersiz şartlarda, bodrumlarda, merdiven altlarında hizmet vermeye çalışan adalet kurumlarımız, artık ülkemizin her yerinde son derece modern imkânlarla faaliyetlerini sürdürmektedirler. Reformlar devam ettikçe, adalet sistemimizin işleyişi güçlendikçe Türkiye’nin hukukun eksiksiz tecellisiyle dünyanın örnek aldığı bir ülke olma yolunda ilerleyeceğine inanıyorum.” kaydıyla beliğ bir biçimde tarif ediyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Hukuk devleti adına, hukuk ilkesinin güçlenmesi adına adalet babında tarihî bir alt yapı reformudur bu.’

HUKUK DEVLETİ İLKESİ

AK Parti’nin Adalet noktasındaki özel hassasiyet ve dikkatini aktaran Milletvekili Aydemir, Bizim adalet yaklaşımımız ve bu alandaki tarihî açılımın tarifini ak önderimizin ifadesiyle kaydediyorum: “Hukuk devleti ilkesinin yaşatılabilmesinin, adil bir yargı sisteminin varlığı ve işleyişiyle mümkün olduğu açıktır. Adalet sistemi, hukukun üstünlüğü ve tarafsızlık ilkesine bağlı olarak çalıştığı sürece toplumda yargı kurumlarına, dolayısıyla adalete olan güven de güçlenecektir. Bu bakımdan, adalet sistemimizin şeffaflaştırılması ve hesap verebilirliğinin güçlendirilmesi büyük önem taşıyor.” Ak dönemle birlikte adalete kazandırılan iki temel değer, arkadaşlar, şeffaflık ve hesap verilebilirlik; tarihî bir aşama, tarihî bir adımdır adalet adına.’ dedi.

‘ÖNEMLİ OLAN MİLLİ İRADENİN NE DEDİĞİDİR’

Konuşmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tespitlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Ve on beş yıllık süreçte adalet adına, hak adına çıktığımız yolun tarifi yine, ondan yani ak liderimizden olsun: “Hak ve özgürlüklerin, kardeşliğin, toplumsal barışın ve huzurun en güçlü teminatı adalettir.

Adalet olmadan kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi, demokratikleşme olmadan da hukuk devleti ilkesinin yaşatılabilmesi mümkün değildir. Hukuk ve adalet alanında yapılan yatırımları huzura, sosyal barışa ve ülkemizin aydınlık geleceğine yapılan yatırımlar olarak görüyoruz.” Ve tarihe düşürülen tarihî bir not: "Bundan sonra bizim için ‘Şu ne der, bu ne der?’ diye bir ölçü yoktur. Artık bizim ölçümüz, ülkemizin ve milletimizin bekası için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaktır.” Bize ait zihin ve vicdan bereketinin ürünüdür bu yaklaşım, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı.

Bizim yönetimde önceliğimiz olan hikmet, irfan ve faziletin ifadesidir adalet eserlerimiz. Millî iradenin duası ve Hakk’ın rızası bu yoldan ayrılmayanlarladır.’ diye konuştu.

RUH MİMARIMIZ ŞEYH EDEBALİ’NİN VASİYETİ

Konuşmasının son bölümünde Medeniyetimizin Ruh Mimarı Şeyh Edebali’nin vasiyetini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘ Daima başı dik, alnı ak, gönlü pak olanların adına sözlerimi yine, Şeyh Edebali’nin kaydıyla devam ettiriyorum, “Ey Oğul! Zümrüdüanka’nı iyi seç ki, Kaf Dağı sana yakın olsun. Yolun ebediyete kadar açık olsun. Ey Oğul! Yolun uzun, işin çetin, yükün ağır. Allahu taala yardımcın olsun.” Aminler yağsın tabii ki duamıza. Bakanlığımızın bütçesi hayırlı olacaktır, ben bu kaydı özellikle düşüyorum. Bereket taşısın, bereket getirsin niyazında bulunuyorum.’ dedi.