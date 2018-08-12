Aydemir: ‘İmanımız bir: ‘Bize Allah yeter’

İmanımız bir: ‘Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir’ dedi.

“İMANSIZLARA KARŞI DEFA DA YİNE BİZ KAZANACAĞIZ”’

Döviz kuru üzerinden ülkeye karşı başlatılan hain kampanyaya karşı, Tüm ülkede olduğu gibi Erzurum’da da Hınıs’tan Uzundere’ye, Aşkale’den Horasan’a ilçe ilçe, köy köy dadaşların tek yürek ve ortak imanla dik ve onurlu bir duruş sergilediğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Aziziye destanını yazan Dadaşların torunları tek kararda: “İmansızlara karşı bu defa da yine biz kazanacağız” değerlendirmesini yaptı.

DOLAR OYUNUYLA KARARLI MÜCADELE

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir yasama çalışmalarını yürüttüğü Erzurum’da esnaf ve meslek teşekküllerini ziyaret ederek, dolar üzerinden yapılan saldırıya karşı milli irade tepkisini paylaştı. Yıldızkent, Hasani Basri ve Alipaşa’da esnafı ziyaret ederek dadaşların tepkisine ortak olan Milletvekili Aydemir, ETB ve Muhtarlar Derneği ziyaretinde dolar üzerinden Türkiye’ye karşı yürütülen saldırıya karşı ekonomi çevreleri ve sivil inisiyatifin kararlı duruşlarına teşekkür etti.

DÖVİZ KURU ÜZERİNDEN HAİNANE YÜKLENMELERE İNAT, ERZURUMLU İŞYERİ AÇIYOR

Yıldızkent’te bir işyeri açılışına katılan Milletvekili Aydemir, ‘Döviz kurları üzerinden hainane yüklenmelere inat, Erzurum’da işyeri açıyor; istihdama katkı sunuyoruz. Son örnek, Hakan ve Nevzat Beylerin Yıldızkent’de hizmete sundukları ticarethane. Açılışını yaptık; bereket ve huzur niyazında bulunduk. ‘dedi.

DADAŞ İMANINA KURBANIZ

Deliömer ismiyle maruf Hasani Basri’de semtinde, dadaşlarla buluşan Milletvekili Aydemir, ‘

Erzurum’un tarih merkezlerinden Hasani Basri’de hemşehrilerimizle görüşüp ahvali konuştuk. Dadaşların mesajı çok net: “Uluslararası zulüm çetesinin Dolar üzerinden ülkemize yaptığı saldırının farkındayız, milletçe. Dadaş imanına kurbanız.’ değerlendirmesini yaptı.

YİNE KAZANAN MİLLİ İRADE OLACAK ALLAH’IN İZNİYLE

Semt semt esnafla buluşarak, milli iradenin dolar üzerinden başlatılan hain saldırıya karşı tepkilerini paylaşan Milletvekili Aydemir, Alipaşalı dadaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duydukları güven ve hürmet duygularını paylaştı. Aydemir, Alipaşa mahallemizde hemşehrilerimizle buluştuk. AK önderimiz Cumhurbaşkanımıza itimatlarını ifade edip, Ülkemize dönük terörist iktisadi eylemi takip ettiklerini söyleyen dadaşlar her zamanki kararlılıkla haykırıyorlar: “İmansızlara karşı defa da biz Kazanacağız”. Allah’ın izniyle. ‘ dedi.

AYDEMİR’DEN ETB BULUŞMASI

Milletvekili Aydemir’in Erzurum çalışmaları kapsamında bir diğer ziyaret adresi Erzurum Ticaret Borsası oldu. ETB’yi ziyaret edip başkan Hakan Oral ve Borsa yöneticileriyle iktisadi ortamı ele alan Milletvekili Aydemir, ‘Müşterek kaydımız, İlimizin tarım ve hayvancılıkta zirve bulacağı bir zemini olduğu yönünde. Dolar saldırısına tepkileri ise dadaşça: Kazanacağız. İşadamlarımızın bu yüksek duruşu milli iradenin ortak kararlılığını ifade ediyor. İman dolu göğsü gibi serhaddi olan bir milletin mensubu olmaktan müftehiriz.’ yorumunu yaptı.

AYDEMİR’DEN RABİA ANA ZİYARETİ

Milletvekili Aydemir’in son ziyaret adresi Rabia Hatun Mahallesi ve Muhtarlar Derneği oldu. Dernek Başkanı muhtar Cemal Korkmaz ve yöneticilerle bir araya gelen Aydemir, Korkmaz’ın şahsında Rabia Hatun sakinlerinin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e olan şükran duygularını paylaştı. Buradaki istişare ziyaretinde dadaşların dolar üzerinden yürütülen hain saldırıya karşı ortak mücadele kararlılığına vurgu yapıldı.