Aydemir: ‘Kahraman Ecdadımıza ebediyen minnettarız'

Asrın idrakine söylettiğimiz bu hakikat, yüce milletimizin aziz iradesiyle Rabiasını can pahasına koruma ve kollama kararlılığıdır. Bu imanı seslendirerek, yüce milletimize ufuk çizen ecdadımıza ebediyyen minnettarız.' dedi.

‘ECDADIMIZ MİLLİ GURURUMUZDUR'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı anma mesajında, ‘Bizim en kıymetli hazinemiz, devletin dirliği, milletin birliği, vatanın bölünmez bütünlüğünü bir iman dikkat ve hassasiyetiyle yüreğinde muhafaza, fiiliyatında icra eden milli irademizdir' diyen Milletvekili Aydemir, ‘Bu mübarek iradeye öncülük ederek Anadolu'yu eşsiz dirayet ve kararlılıkla bir destan coğrafyası haline getiren ecdadımız milli gurur abideleridir. ‘ mesajını verdi.

KARDEŞLİK DEĞİŞMEZ UFKUMUZDUR

Milletvekili Aydemir, ‘2023'lerden 20171'lere, yüce milletimizin şanını tarihe bir kez daha kaydetmek adına çıktığımız yolda, birlik ve beraberliğimiz, cihanı hayran bırakan kardeşliğimiz hakkın yardımıyla asla kararmayacak ufkumuzu oluşturmaktadır. Yüce milletimizin tarihe kaydedilmiş manası, nefislerini manevi ve milli değerlere adayan bir millet oluşudur. Sayın cumhurbaşkanımızın, ‘Cumhuriyetimizin 95. yılını iftiharla kutlayan Türkiye, istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye devam ederken, ecdadımızın her dönemde önüne çıkan engelleri birlik ve beraberlik içinde aştığını, milli ve manevi değerlerini her şart altında yaşattığını, inandığı yoldan asla dönmediğini, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını da unutmamalıyız. ‘ kaydını yürekten paylaşıyoruz.' vurgusunu yaptı.

Milletvekili Aydemir, ‘Vefatının 80'inci yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve şükranla anıyor, millet yolunda ve mukaddesler uğrunda nefislerini adayan şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı minnet ve saygıyla yad ediyoruz.' dedi.