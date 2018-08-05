Aydemir: ‘Kanaat önderleri ufuk mimarlarımızdır’

Bunda Erzurum’a mana katan kanaat önderlerimizin, mütefekkirlerimizin şüphesiz büyük ehemmiyet ve rolü vardır. Onlara müteşekkiriz’ dedi.

AYDEMİR’DEN KANAAT ÖNDERİ CİNDİLLİ ZİYARETİ

Milletvekili Aydemir Hedef 2023 istişareleri i kapsamında, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Koçan’la birlikte Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı, işadamı, kanaat önderi Muammer Cindilli’yi ziyaret etti. Aydemir, ‘Muhterem Ağabeyimizle İktisadi kodlar üzerine yaptığımız sohbet, Erzurum’u denizle buluşturan Ovit tespitleriyle muhkem bir kıvam aldı. Düne dair hatıralar, bugüne ait tespitler ve yarına yönelik beklentileri, bir Erzurum sevdalısıyla değerlendirme fırsatı edindik. ‘dedi.

KANAAT ÖNDERLERİMİZ, DADAŞLIK ÜSLUBU MÜREBBİLERİMİZ

Her şehre hususi bir kimlik kazandıran, adı o beldenin hüvviyetini kaydeden kanaat önderleri bulunduğu, bu müstesna kesimin nefis hesabından sıyrılmış, ben’i terk ederek bizle buluşmuş bir makamı ifade ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, İbrahim Hakkı, Alvarlı Muhammed Lütfü Efendi’nin ahfadı olan Muammer Cindilli’nin de bu müstesna silsilenin altın halkalarından olduğunu belirtti.

DADAŞLIK KÜLTÜRÜ

Hayrettin Kotangil, Muammer Cindilli gibi genç nesle önderlik eden kanaat önderlerinin Erzurum için bir şans, gençler için dadaşlık üslubu edinmede bir rehber olduklarını aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Bizim dadaş kültüründe yolda ve fikirde büyüklerimizin, ortak tanımla mütefekkirlerimizin damgası vardır. 24 ayar dadaşlık diye tarif ettiğimiz bir müstesna hali taşır ve kaydederler. Bunlar biz ve genç nesil için dadaşlık hazineleridir.’ yorumunu yaptı.

MİNNETTARIZ

Mümtaz Turhan, Nevzat Kösoğlu gibi ülke efkarında damgası bulunan mütefekkirlerin Erzurum coğrafyasında yetiştiği, hemen hepsinin ortak payda olarak, rabia ilkesinde ifade bulan Bayrak, Vatan, Millet ve Devlet ile onları aziz kılan mukaddesat hassasiyetini vurguladıklarını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Onlar, yaşayan Erzurumluluk tarifleridir. Minnettarlığımızı ifadede aciz kalırız’ dedi.