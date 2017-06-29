Önemli olan Kurani manada kardeşlikten taviz vermemektir.’ dedi.

AYDEMİR KARAÇOBANLILARIN KONUĞUYDU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Karaçobanlıların konuğu oldu. AK Parti ilçe teşkilatıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, partililerle istişare etti, Anayasa değişikliği referandum sonuçları üzerinde durdu, ilçe halkının yaklaşımına teşekkür etti.

AYDEMİR ASLIHAN ANANIN DUASINI ALDI

Ak Parti Karaçoban ilçe Başkanı Ramazan Ersoy ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Karaçoban’da Kaymakamlığı ve ilçe Jandarma komutanlığını da ziyaret ederek bayramlaşan Milletvekili Aydemir daha sonra ilçe esnafının misafiri oldu. Karaçobanlıların evlerine de konuk olan Milletvekili Aydemir 96 yaşındaki Aslıhan Anayı ziyaret ederek el öpüp duasını aldı. Aydemlir daha sonra Karaçoban İlçesi eşrafından Abdurrahman Erhan’ın eşi için düzenlenen taziyeye katılıp acılarını paylaştı, rahmet niyazında bulundu.

AYDEMİR’İN DEĞERLENDİRMESİ

İlçe Teşkilatıyla gerçekleştirdiği istişare toplantısında Karaçoban’ın kentleşme ve marka ilçe olma bazındaki beklentilerini de tespit eden Milletvekili Aydemir, ‘Yüreğini milletine adayan AK Önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği AK ufka doğru, el ele gönül gönüle çıktığımız hizmet seferberliği devam edecektir. Bayram’da Erzurum’a gelerek, ilde bir ilki gerçekleştiren ve Erzurum’a bayram ziyaretinde bulunan ilk Başbakan olan Sayın Binali Yıldırım Erzurum özelindeki hassasiyetini bir kez daha vurgulamıştır. Siyasette AK duruş sergileyen AK Şehir Erzurum, 2023 hedefinde ülkenin sosyal ve ekonomik manada en gelişmiş ilk on ili arasına girecektir. 2002’den bu yana kesintisiz devam eden AK süreç Allah’ın izniyle Karaçobanımıza da marka ilçe vasfını kazandıracaktır. Herkes bundan emin olmalıdır.’ dedi.