Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 12:32

Aydemir Karaçobanlıların konuğu oldu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Rabiamıza sadakatle, Yunusça hoşgörü, Mevlanaca insan sevgisiyle aşamayacağımız zorluk, halledilmeyecek sorun yoktur.

Aydemir Karaçobanlıların konuğu oldu

29 Haziran 2017 12:32

Önemli olan Kurani manada kardeşlikten taviz vermemektir.’ dedi.


AYDEMİR KARAÇOBANLILARIN KONUĞUYDU


AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Karaçobanlıların konuğu oldu. AK Parti ilçe teşkilatıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, partililerle istişare etti, Anayasa değişikliği referandum sonuçları üzerinde durdu, ilçe halkının yaklaşımına teşekkür etti.


AYDEMİR ASLIHAN ANANIN DUASINI ALDI


Ak Parti Karaçoban ilçe Başkanı Ramazan Ersoy ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Karaçoban’da Kaymakamlığı ve ilçe Jandarma komutanlığını da ziyaret ederek bayramlaşan Milletvekili Aydemir daha sonra ilçe esnafının misafiri oldu. Karaçobanlıların evlerine de konuk olan Milletvekili Aydemir 96 yaşındaki Aslıhan Anayı ziyaret ederek el öpüp duasını aldı. Aydemlir daha sonra Karaçoban İlçesi eşrafından Abdurrahman Erhan’ın eşi için düzenlenen taziyeye katılıp acılarını paylaştı, rahmet niyazında bulundu.


AYDEMİR’İN DEĞERLENDİRMESİ


İlçe Teşkilatıyla gerçekleştirdiği istişare toplantısında Karaçoban’ın kentleşme ve marka ilçe olma bazındaki beklentilerini de tespit eden Milletvekili Aydemir, ‘Yüreğini milletine adayan AK Önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği AK ufka doğru, el ele gönül gönüle çıktığımız hizmet seferberliği devam edecektir. Bayram’da Erzurum’a gelerek, ilde bir ilki gerçekleştiren ve Erzurum’a bayram ziyaretinde bulunan ilk Başbakan olan Sayın Binali Yıldırım Erzurum özelindeki hassasiyetini bir kez daha vurgulamıştır. Siyasette AK duruş sergileyen AK Şehir Erzurum, 2023 hedefinde ülkenin sosyal ve ekonomik manada en gelişmiş ilk on ili arasına girecektir. 2002’den bu yana kesintisiz devam eden AK süreç Allah’ın izniyle Karaçobanımıza da marka ilçe vasfını kazandıracaktır. Herkes bundan emin olmalıdır.’ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:27
  • Güneş :04:42
  • Öğle :12:30
  • İkindi :16:28
  • Akşam :19:55
  • Yatsı :21:52
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!