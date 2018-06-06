Aydemir: ‘Karar Tek: Erdoğan ufkunda bütünleşmek’

Dadaşlık irfanının hakim olduğu bu kardeşlik adresinde karar tek: ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ufkunda bütünleşmek.’ dedi.

HINISLILIK YÜKSEK DEĞERLERİ TEMSİL ETMEK DEMEK

‘Hınıs, bizim için özel anlam taşıyan bir coğrafya. Hınıslılığı, milli ve manevi babda özel kimlik olarak görüyoruz. Hınıslılık yüksek değerleri temsil etmek, yaşamak ve yaşatmak demek... Şükür hemşehriyiz’ diyen Milletvekili Aydemir, Hınıs AK Parti ilçe Başkanı Memet Sönmez ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ilçe girişinde coşkuyla karşılandı.

HINIS YÜKSEK MANALARIN ADRESİ

AK Parti Milletvekili, 27’inci dönem milletvekili adayı İbrahim Aydemir, girdiği her seçimde oy kullanıp seçim sonuçlarını aldığı ve şahsı için özel bir mana adresi olduğunu sıkça vurguladığı Hınıs’ın konuğuydu. İlçe ziyaretinde AK Parti ilçe Başkanı Memet Sönmez ve Yönetim kurulu ile bir araya gelen milletvekili Aydemir AK Parti teşkilatında seçim gündemine dair istişarelerde bulundu.

HINISLI DADAŞLARLA AK UFUKTA BULUŞMA

Milletvekili Aydemir, ‘Hınıs, yaradılanı yaradandan ötürü sevme üzere bina edilmiş, mensubiyeti ile şeref duyulan bir coğrafyadır... Karşılarken, uğurlarken her daim bu tarife uygun davranırlar. Bu defa da AK Parti heyetini coşkuyla bağırlarına bastılar. Şükran duyuyoruz. Bizi biz kılan değerlerin yüksek hassasiyet ve dikkatle yaşatıldığı bu aziz coğrafyada AK ufukta buluştuk.’ dedi.

HINIS’TA İFTAR NEŞVESİ

Hınıs AK Parti ilçe Teşkilatı ve Hınıslı dadaşlarla birlikte Büyükşehir çadırında iftar şevk ve coşkusunu paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Akparti iftarımıza katılımlarıyla lezzet katan muhtarlarımız ve hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Kayda geçtiğimiz şaşmaz gerçek: Hınıs düşünce ve ortak aklının bize göstereceği yolda ilerlemek ve Hınıs müşterek zekasının kaydettiği vurgulara yoğunlaşmaktır’ yorumunu yaptı.