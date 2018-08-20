Aydemir: ‘Kardeşlik davamızda kararlıyız’

15 Temmuzdan dolar oyununa kadar. Allah, Kur’an’ın hadimi bu yüce milletin sahibidir. ‘ dedi.

DEĞERLER BULUŞMASI

Bayramların, coşku ve heyecanın yanı sıra, onu idrak eden milletler için aynı zamanda değerleriyle yüzleşme ve buluşma fırsatı olduğunu, kendi geleceğine ait yol haritası doğrultusunda milli azim ve dirayet kazandırdığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘İlhamını mukaddeslerinden alarak asırlara adalet, hikmet ve vicdan damgası vuran aziz milletimizin sarsılmaz temeli, uğrunda nefsini feda ettiği değerleridir. Bu değer hakka dayanmak, birlik ve beraberlikten asla taviz vermemek, kardeşlik davasında kararlı bulunmaktır. Rabbim bizi bu temel üzerinde daim kılsın’ niyazında bulundu.

‘KENDİ AHLAKIYLA BİR MİLLET ÖLÜR YAHUT YAŞAR’

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ; ‘Gökten inmez bir de hiçbir şey.. Bütün yerden taşar/ Kendi ahlakıyla bir millet ölür yahut yaşar’ tespitini paylaşan Milletvekili Aydemir, ’15 Temmuz ihanet senaryosunu milli imanıyla haki yeksan eden yüce milletimiz, şer odaklarınca ekonomi üzerinden kaydedilmeye çalışılan ihanet oyununu da iman şuuru, tevhidi vurgulayan muhteşem duruşuyla bozmuştur. Bu aziz millet, her manada ‘mabedinin göğsüne namahrem eli değdirmemek’te kararlıdır. İftiharımız, böyle bir asaletin evlatları olmaktır.’ dedi.

HAKKA KURBAN OLMAK

Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı tebrik mesajında, mütefekkir Banarlı’nın, ‘Kurban olmak.. asırlarca kendini Allahın, vatanın, milletin, insanlığın, aşkın velhasıl uğruna ölünecek her mukaddesin yolunda çekinmeksizin feda eden milletimizin ruh halini gösteren en beliğ kavramlardan biridir. ‘ vurgusuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Bizi tarif eden haleti ruhiye budur. İslam ruhu ile milli irade dinamizminin vurgusu budur. Hakka kurban olmak, bizi ona ulaştıran yolda kararlılık ve dirayet gösterenlere vefa ve sadakatten ayrılmamaktır. ‘ kaydını düştü.

MUKADDESATIMIZ

‘Aziz Milletimiz, Akif’in; ‘Doğrudan doğruya Kur’andan alıp ilhamı/Asrın idrakine söyletmeliyiz İslamı’ şuur ve azmine sahiptir.’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Milli şairimizin kaydettiği, ‘Bu millette fazilet en uzun/En denin köklere yaslanmada; hem sonra onun/Bir mübarek suyu var, hiç kurumaz: ‘Dini Mübin/Hadisat etmesin oğlum seni asla bedbin’ vurgusu, bizim 15 temmuzdan bugüne, küresel vicdansızlığa hayır diyen, her türlü soysuzluk ve ihanete baş eğdiren milli duruşumuzun özetidir.’ dedi.

ŞUHEDAYA RAHMET NİYAZI

Hakka adanan her kurbanla birlikte milli iradenin hak yoluna baş koymak kararlılığını ifade ettiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Kurban bayramının manasında yüreklerini buluşturan, milletin birliği, devletin dirliği yolunda Rabia’sından taviz vermeyen Yüce Milletimizin bayram coşku ve sevincini tebrik ile paylaşıyor; Milli Şairimiz Akif’in ‘İki üç balta ayırmaz bizi mazimizden/Ağacın kökleri madem ki derindir cidden/Dalı kopmuş ne olur, gövdesi gitmiş ne zarar?/O bakarsın yine üstündeki edvarı yarar.’ hatırlatmasını, en son ekonomi mücadelesinde, ak yürekli liderinin izinde milli bir imanla ortaya koyan Aziz Milletimize yüreğimizi sunuyor, şüheda ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.’ dedi.