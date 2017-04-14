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14 Nisan 2017 16:36

Aydemir: Milli irade davamızda sadığız

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘AK Dava kardeşlik, AK Dava birlik ve beraberlik, AK Dava insana sevgi davasıdır.

Aydemir: Milli irade davamızda sadığız

14 Nisan 2017 16:36

Biz bu yolda rüştümüzü ispat ettik. Davamızda sadığız. Milli iradeye sadakat ve vefada ölümüne kararlıyız. ‘ dedi.


MİLLETVEKİLİ AYDEMİR KARAÇOBAN’DAYDI


AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi paylaşım turu kapsamında Karaçoban ve Kopal beldesinin konuğu oldu. Milletvekili Aydemir, ‘13 Nisan 2. durağımız Karaçoban İlçemiz. Merkez ve köy ziyaretimiz Güçlü Türkiye İçin EVET ’in bu İlçemizde de muhkem kabul gördüğünü gösterdi’ değerlendirmesinde bulundu.


AYDEMİR KOPALLILARA SESLENDİ


Karaçoban AK Parti ilçe Başkanı Ramazan Ersoy ve Yönetim Kurulu üyeleriyle istişarede bulunan Milletvekili Aydemir, Kopal’da vatandaşlara seslendi. ‘Anayasa Değişikliği paketi konusunda vatandaşın kafasında istifham kalmamalı’ diyen Milletvekili Aydemir, kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı, açıklamalar yaptı. Milletvekili Aydemir, ‘Karaçoban Kopal Beldemiz’de Güçlü Türkiye İçin EVET inancı öylesine yer etmiş ki, ‘tabiî ki evet’ kararlığı hakim, evet rekor yarışında biz de varız" diyorlar.’ nitelemesini yaptı.


AYDEMİR’İN SUNUMU


Kopal’daki sunumunda Anayasa Değişikliğine hayır diyenlerin, değişiklik paketini bilmedikleri, birlik ve beraberlik kararlılığı içinde 2023 seferinde yer alan halkı tanımadıklarını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Biz bu halkın içindeniz. Biz Milli iradenin ayrılmaz parçasıyız. Biz kaynağını mukaddeslerinden alan AK Davanın mensupları olarak her daim halkın değerlerine sadık kaldık. Bu yoldaki kararlılığımızı, ‘ abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun’ kaydıyla vurguluyoruz. Şükürler olsun ki Karaçobanlılar, Kopallılar, ilahi kardeşlik emrine nefislerini adayanlarla gönül gönüle, Güçlü Türkiye için evet seferberliğindeyiz.’ dedi.


AYDEMİR: 16 NİSAN AYDINLIK UFKA YÜRÜYÜŞ


16 Nisan’ın Türkiye için bir aydınlık ufka yürüyüş, ülke için her sahada yeni bir başlangıç olduğunu anlatan Milletvekili Aydemir, 2002 öncesinde ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkları hatırlattı. Geçmişte yaşanan sıkıntıları en iyi halkın bildiği ve yaşadığını söyleyen Milletvekili Aydemir, ‘Türkiye’yi istikrarsızlığa mahkum kılmak isteyenler Hayır diyor. İlhamını mukaddesatından alan bu halk onların hayır’ında hayır olmadığının bilincindedir. İşte bu sebeple Karaçoban da Kopal’da tek ses ve tek yürek olarak ‘evet’ diyecektir.’ ifadesini kullandı.


EZANLAR SUSMASIN


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini içeren Anayasa Değişikliğine; ezanlar susmasın, mukaddeslerimize saygıda kusur edilmesin, vatanın bütünlüğü, bayrağın birliği, milletin beraberliği, devletin dirliği ebediyyen sürsün diye, milli irade hukuk ve hakkı için kefenini cebinde taşıyan AK önderin Evet dediğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Karaçobanlı, Kopallı kardeşlerim bu dünya liderinin çağrısına Evet demez mi? elbette Evet diyor. Elbette evet.’ dedi.


KARAÇOBAN KARARINI VERMİŞ: EVET


Karaçoban halkının 15 Temmuz ihaneti girişimi karşısında tarihi bir duruş gösterdiği, milli iradeyi hiçe sayan hainlere tarihi bir ders verdiğini belirten Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘FETÖ’nün ve ruhunu bir dolara satmış olanların ‘hayır’ dediği, Avrupa ülkelerinin çoğunun ‘hayır’ dediği bir yerde insan ‘hayır’ der mi?’ tespitini paylaşarak, Karaçobanlı kardeşlerim 16 Nisan’da mutlaka sandığa giderek, 15 temmuzda milletin ufkunu karartmak isteyen hayırcılara bir kez daha karşı duracak, Milli irade önderi Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına Evet’te yarışacaklardır.’ Diye konuştu.




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