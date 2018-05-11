Aydemir muhalefetin iddialarını cevaplandırdı

Üniversite girişindeki Atatürk siüetinin restorasyon amaçlı olarak, geçici biçimde indirildiğini, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yerine konulduğunu belirten Milletvekili Aydemir, TBMM Genel Kurulunda Atatürk Üniversitesi rektörlüğü tarafından gönderilen açıklamayı paylaştı.

Silüet tekrar yerine konulmuştur

8 Mayısta gerçekleştirilen TBMM Genel Kurulunda Atatürk üniversitesi giriş kapısı üzerinde bulunan Atatürk Silüeti konusunda yapılan spekülasyonları cevaplandıran Milletvekili Aydemir, ‘Atatürk Üniversitesinin girişinde üniversitemizi ifade eden bir kapı var, çok görkemli bir kapı. Onun üzerinde üniversitemizin ismi var, remzi var, Atatürk’ümüzün silüeti var. Bir çalışmadan dolayı oradaki bu görüntüler aşağı indirilmişti. Ceyhun Bey gündeme getirdi ama farklı aktarılmıştı. Biz de girişimlerde bulunduk. Rektör Bey hassasiyet göstermiş, bize bir açıklama göndermiş, Meclisimize özellikle sunmamızı istediler. Ben de özetleyerek bunu aktarmak istiyorum arkadaşlar. Uzunca bir metin ama ben bir kısmını veriyorum. dedi.

Aydemir Rektörlük açıklamasını paylaştı

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünce sunulan açıklamayı paylaşan Milletvekili Aydemir, metinde yer alan, ‘ "Üniversitemizle özdeşleşmiş ’Kartal Kapı’ olarak da anılan, üzerinde logomuz, kuruluş tarihimiz, ismimiz ve Mustafa Kemal Atatürk’ün silüetinin yer aldığı giriş kapımız kumlama yöntemiyle yakın zamanda temizlenmiş, bu suretle üzerinde bulunan eklemeler çıkarılmıştır. Logo ve yazılar giriş kapısının tadilatı yapıldıktan sonra tekrar yerine asılmıştır. Sonuç olarak -çok önemli burası- Demokrat Parti Erzurum İdare Heyeti İkinci Başkanı Münip Özer tarafından çekilen telgraf altmış bir yıllık tarihimizin âdeta özeti niteliğindedir. Telgrafı küçük olduğu için aktarıyorum: ’Büyük Millet Meclisimizin Atatürk Üniversitesinin Erzurum’da kurulması için ittifakla kabul buyurdukları kanun yüksek himmet ve alakalarınızın kıymetli bir neticesidir. Memleketin müstevliden kurtarılması hususunda aziz önderimiz Ulu Atatürk’ün ilk kongreyi yaptığı bu memlekette büyük Türk evladının adıyla kurulan bu üniversitenin manası ve değeri onun ideallerinin tahakkukunda da büyük bir merhale olması hasebiyle aziz ruhlarını şad ettiğini âmin bulunmaktayız. Saygılarımla.’" diyor kaydını aktardı.