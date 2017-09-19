Aydemir Ocaklı ve Alaybeyi’ndeydi

Ziyaretlerinde bu köylerde gerçekleştirilen alt yapı hizmetlerini inceleyen Milletvekili Aydemir, köy sakinleriyle bir araya gelerek beklenti ve talepleri tespit etti, köy halkıyla istişarede bulundu.

OCAKLI ZİYARETGAHI

Aydemir’in Aziziye ilçesinde ilk durağı Ocaklı Köyü oldu. Köye adını veren Ocaklı Ziyaretgahına giden Milletvekili Aydemir, dua ederek, birlik ve beraberlik olgusu, kardeşlik bağlarının ebediyen sürmesi niyazında bulundu. ‘Aziziye İlçesi Ocak Köyü ziyaretimizde, dadaş edalı hemşerilerimizin hizmetlerde ufuk açan tarza teşekkürlerine muhatap olduk.’ ifadeleriyle değerlendirmede bulunan Milletvekili Aydemir, daha sonra Ocaklı Köyü sakinlerinin evlerine konuk edildi.

AYDEMİR TANDIRBAŞINDA ANALARIN DUALARINI PAYLAŞTI

Tandır başında ekmek pişiren analara hürmet ve tazimlerini sunan Milletvekili Aydemir, ‘Tandır başında, şükrü nimet bilen dadaşlarla birlikte olmak ruhunuza manevi yükleme yaptırıyor. Dualarıyla dünyayı fethederiz.’ dedi. Tesettür makamında Ehramına bürülü vaziyette tandır başında bulunan analardan Ümmeti Muhammet için dua isteyen Milletvekili Aydemir, ‘Dadaş analarındaki iffetin fotoğrafı budur. Namahrem görmesin diye ehramına bürünen bu ananın elleri de ayaklarının altında öpülür. ‘ sözleriyle saygılarını ifade etti.

Ocaklı Köyündeki çocuklarla da buluşan Milletvekili Aydemir, Onların beklenti ve isteklerini kaydetti. Çocukların eğitim ve öğretim dönemiyle ilgili düşüncelerini dinleyen Milletvekili Aydemir, onlara başarı temenni etti ve ‘Melaikenin vücut bulmuş halidir çocuklarımız. Yürekten kucaklayan bu tespite hak verir. Cenab-ı Hakk, sayılarını artırsın.’ duasını dillendirdi.