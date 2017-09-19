Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 08:41

Aydemir Ocaklı ve Alaybeyi’ndeydi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Aziziye İlçesi Ocaklı ve Alaybeyi Köylerini ziyaret etti.

Aydemir Ocaklı ve Alaybeyi’ndeydi

19 Eylül 2017 08:41

Ziyaretlerinde bu köylerde gerçekleştirilen alt yapı hizmetlerini inceleyen Milletvekili Aydemir, köy sakinleriyle bir araya gelerek beklenti ve talepleri tespit etti, köy halkıyla istişarede bulundu.


OCAKLI ZİYARETGAHI


Aydemir’in Aziziye ilçesinde ilk durağı Ocaklı Köyü oldu. Köye adını veren Ocaklı Ziyaretgahına giden Milletvekili Aydemir, dua ederek, birlik ve beraberlik olgusu, kardeşlik bağlarının ebediyen sürmesi niyazında bulundu. ‘Aziziye İlçesi Ocak Köyü ziyaretimizde, dadaş edalı hemşerilerimizin hizmetlerde ufuk açan tarza teşekkürlerine muhatap olduk.’ ifadeleriyle değerlendirmede bulunan Milletvekili Aydemir, daha sonra Ocaklı Köyü sakinlerinin evlerine konuk edildi.


AYDEMİR TANDIRBAŞINDA ANALARIN DUALARINI PAYLAŞTI


Tandır başında ekmek pişiren analara hürmet ve tazimlerini sunan Milletvekili Aydemir, ‘Tandır başında, şükrü nimet bilen dadaşlarla birlikte olmak ruhunuza manevi yükleme yaptırıyor. Dualarıyla dünyayı fethederiz.’ dedi. Tesettür makamında Ehramına bürülü vaziyette tandır başında bulunan analardan Ümmeti Muhammet için dua isteyen Milletvekili Aydemir, ‘Dadaş analarındaki iffetin fotoğrafı budur. Namahrem görmesin diye ehramına bürünen bu ananın elleri de ayaklarının altında öpülür. ‘ sözleriyle saygılarını ifade etti.


Ocaklı Köyündeki çocuklarla da buluşan Milletvekili Aydemir, Onların beklenti ve isteklerini kaydetti. Çocukların eğitim ve öğretim dönemiyle ilgili düşüncelerini dinleyen Milletvekili Aydemir, onlara başarı temenni etti ve ‘Melaikenin vücut bulmuş halidir çocuklarımız. Yürekten kucaklayan bu tespite hak verir. Cenab-ı Hakk, sayılarını artırsın.’ duasını dillendirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç