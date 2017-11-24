Aydemir: “öğretmenlerimiz, ruh mimarlarımız”

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ÖĞRETMENLERİMİZE MİNNETTARIZ

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Bize ait tüm değerlerin temsilcileri, irfan, vicdan dünyamızı şekillendiren, mukaddeslerimiz ve milli hassasiyetlerimizi idrak ve izanımıza kaydeden; yüreğimizde, geleceğe dair ruh ufkumuzu ayakta tutacak değerleri inşa eden ve rabiamıza ilişkin tüm vecd, aşk ve ilhamı sağlayan öğretmenlerimize minnettarız.’ kaydını düştü.

ÖĞRETMENLERİMİZ, UFUK ÖNDERLERİMİZ

Mesajında öğretmenleri birer ufuk önderi olarak tanımlayan Milletvekili Aydemir, ‘Eğitim ve öğretim gibi sonsuz ehemmiyet vermemiz geren en ciddi kurumumuzu ve önceliğimizi ayakta ve diri tutan; milli ve manevi dikkat ve hassasiyetlerimizi bir değerler bütünü halinde zihin ve gönül dünyamıza nakşeden ve bize Milli şairimiz Akifimizin kaydıyla, ‘Unutmayın şunu lâkin: “Zaman: zaman-ı ulûm” işaretini veren öğretmenlerimiz birer ufuk önderleridir.’ dedi.

‘HOCALARIMIZ NİMETLERİMİZ’

Öğretmenleri birer nimet olarak tarif ettiklerini belirten Milletvekili Aydemir, öğretmenleri bir değerler temsilcisi olarak Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ifadeleriyle tanımladı. Milletvekili Aydemir, ‘Biz öğretmenlerimizi, Milli Şairimiz Mehmet Akif’in “O sizin devletiniz, ni’metiniz, her şeyiniz/ Hoca hakkıyla beraber gelecek hak var mı? Sizi mizana çekerken bunu sormazlar mı?’ ifadeleriyle kayd ettiği bir değer olarak kabul eden anlayışın temsilcileriyiz. ‘ ifadesini kullandı.

AKİF’İN TARİFİYLE ÖĞRETMEN VE AK YAKLAŞIM

Milletvekili Aydemir, ‘Milli şairimiz Öğretmeni, ‘Muallimim diyen olmak gerektir imanlı/Edepli, sonra liyakatli, sonra vicdanlı/Bu dördü olmadan olmaz, vazife çünkü büyük..’ tarifiyle kaydediyor. Biz tüm öğretmenlerimizi böylesi bir sistemli hal ve gayenin temsilcileri olarak tarif eden AK bir anlayışı sergiliyoruz. Onlar, Öğretmenlerimiz yüksek bir terbiyenin temsilcileri, onlar birer vicdan ve liyakat ifadeleridir. ‘ dedi.

AK ÖNDERİN VURGUSU VE KUTLAMA

Milletvekili Aydemir, Mesajının son bölümünde, ’Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Öğretmenlik, bilgi, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Bu yönüyle öğretmenler, eğitim öğretim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarlarıdır. Öğretmenlerine hak ettikleri değeri vermeyen, onların fedakârlıkları karşısında ahde vefa göstermeyen hiçbir toplumun geleceği yoktur. ‘ tespitini yürekten paylaşıyoruz.

24 Kasım Öğretmenler Günü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e "Başöğretmenlik" verilişinin 89. yıl dönümünü kutluyor, vatanın birliği, milletin bütünlüğü, devletin dirliği yolunda yürek ve zihnini mili iradeye adayan tüm öğretmenlerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum.’ dedi.