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29 Haziran 2017 11:30

Aydemir: ‘Önceliğimiz Rabiamızdır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 16 Nisan Referandumunda oyunu kullandığı Karayazı ilçesindeydi.

Aydemir: ‘Önceliğimiz Rabiamızdır’

29 Haziran 2017 11:30

AK Parti İlçe Başkanı Servet Tutkun ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, Karayazı’nın hizmet önceliklerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu, istişare etti. İlçe eşraf ve muhtarlarının da katıldığı meşverette siyasi gündem ele alındı.


AYDEMİR: KARAYAZI’YA SONSUZ TEŞEKKÜRLER


Parti Teşkilatı ve Muhtarlarla gerçekleştirilen toplantının akabinde esnafı ziyaret eden Milletvekili Aydemir, ‘ Karayazı İlçemizdeki kucaklaşma muhteşemdi. Teşkilat mensuplarımızdaki şevk ve heyecandan büyük mutluluk duyduk. Vatandaşla bayramlaşırken Karayazı İlçemiz sokaklarındaki heyecan ve AK Partilileri kucaklayış görülmeye değerdi. Karayazı’ya sonsuz teşekkürler.’ ifadesini kullandı.


KARAYAZIDAKİ AK UFKA VEFA DURUŞU


İlçe Teşkilatındaki istişare toplantısında Karayazı’nın 15 Temmuz’daki destansı duruş, 16 Nisandaki AK ufka vefaya değinen Milletvekili Aydemir, ‘Karayazılıların Ak duruş ve Ak vizyon kararlılığı her türlü takdirin üstündedir. İnancımız doğrultusunda mukaddeslerine bağlılıkta örnek bir konum gösteren Karayazı AK Önderimiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Rabia ufkunda örnek bir kararlılık sergiliyor. ‘dedi.




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