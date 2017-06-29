Aydemir: ‘Önceliğimiz Rabiamızdır’

AK Parti İlçe Başkanı Servet Tutkun ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, Karayazı’nın hizmet önceliklerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu, istişare etti. İlçe eşraf ve muhtarlarının da katıldığı meşverette siyasi gündem ele alındı.

AYDEMİR: KARAYAZI’YA SONSUZ TEŞEKKÜRLER

Parti Teşkilatı ve Muhtarlarla gerçekleştirilen toplantının akabinde esnafı ziyaret eden Milletvekili Aydemir, ‘ Karayazı İlçemizdeki kucaklaşma muhteşemdi. Teşkilat mensuplarımızdaki şevk ve heyecandan büyük mutluluk duyduk. Vatandaşla bayramlaşırken Karayazı İlçemiz sokaklarındaki heyecan ve AK Partilileri kucaklayış görülmeye değerdi. Karayazı’ya sonsuz teşekkürler.’ ifadesini kullandı.

KARAYAZIDAKİ AK UFKA VEFA DURUŞU

İlçe Teşkilatındaki istişare toplantısında Karayazı’nın 15 Temmuz’daki destansı duruş, 16 Nisandaki AK ufka vefaya değinen Milletvekili Aydemir, ‘Karayazılıların Ak duruş ve Ak vizyon kararlılığı her türlü takdirin üstündedir. İnancımız doğrultusunda mukaddeslerine bağlılıkta örnek bir konum gösteren Karayazı AK Önderimiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Rabia ufkunda örnek bir kararlılık sergiliyor. ‘dedi.