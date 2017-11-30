Aydemir: ‘Ovit bir mana projesidir’

‘ dedi.

‘SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA MEDYUNU ŞÜKRANIZ’

Ovit Tüneli Projesinin sosyal ve ekonomik önemini paylaşan Milletvekili Aydemir, yaptığı değerlendirmede, ‘Bu dev eseri bölgemize, ülkemize kazandıran, Ovit, Kırık, Dallıkavak, Kop, Zigana projeleriyle Doğu Anadolu’nun ekonomik kaderini değiştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. ‘ kaydını düştü.

‘‘BİZ EFENDİ OLMAYA DEĞİL, BU AZİZ MİLLETE HİZMETKAR OLMAYA GELDİK’

Değerlendirmesine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘‘Biz efendi olmaya değil, bu aziz millete hizmetkar olmaya geldik, farkımız bu’ ‘ ifadelerine yer vererek başlayan Milletvekili Aydemir, ‘

AK önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın AK davayı ve onu ifade eden AK Siyaseti böyle tarif ediyor.

Önce insan, önce milli irade var AK Dava için. Gönüller yapmaya ahdetmiş bir hareket. Meşrebi Mevlana, üslubu Yunusça olan bir siyasi hareket. Tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet umdelerine iman etmişlerin hareketi. Vatanın birliği, milletin bütünlüğü ve devletin dirliği uğrunda nefislerini adayanların ufuk çizgisi. Yine AK önderimizden beliğ bir vurgu: ‘Milleti sevmek Ferhat olmaktır; millet şirin sen de Ferhat olacaksın, şirine ulaşacaksın, olay bu.’ Bu aşk uğrunda denizler altından yol bulmak, kıtalar arasında köprüler kurmak, aşılmaz dağları delerek gönülleri buluşturmak. Millet uğrunda hayallere sızmak, rüyaları gerçeğe dönüştürmek.16 yıldır bunu yaptık..2023’lere, 2053’lere, 2071’lere yürüyoruz AK niyetle. Milli irade yolunda, milli iradeyle birlikte gönül gönüle..’ dedi.

AK DAVANIN HİZMET FELSEFESİ ESER SİYASETİDİR

‘AK Davanın hizmet felsefesinin eser siyaseti olduğunu yineleyen Milletvekili Aydemir şunları söyledi: ‘ Millî gelir bakımından Türkiye’nin hâlen dünyanın 17’nci ekonomisi olan bir Türkiye bu anlayışın eseridir. Türkiye’nin kaderiyle, kaderini bütünleştirmişlerin eseridir. Bugün burada böylesi bir ufkun sonucu olan, 137 yıllık bir rüyanın ferhatvari bir aşkla ifade bulduğu Ovit Projesi ve Tüneliyle tarif edilebilecek bir eser siyasetini gündeme taşımak istiyoruz.’

OVİT PROJESİ SEVGİ PROJESİDİR

Milletvekili Aydemir, ‘Ovit Tüneli projesi; yalnız parasal boyutu, hitap ettiği kesim bakımından değil, aynı zamanda Türkiye’ye yeni bir ufuk kazandırdığı, ülkemizin cumhuriyet tarihi bütününde, bölgelerarası kalkınmışlık farkının giderilmesi, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesinin sosyal ve ekonomik manada birleşip bütünleşmesi, bu bölgelerin önce denize ve daha sonra dünyaya açılması bakımından da tarihi bir projedir. Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerimiz için sosyal ve ekonomik bağlamda bir kader projesidir. Ovit yalnızca, Mardin’den Erzurum’a ve oradan Rize’ye uzanarak üç bölgeyi buluşturan, dev bir ekonomi yatırımı değil, aynı zamanda bölgeler arasında gönülleri buluşturan bir Sevgi Projesidir. Güney ve Doğu Anadolu Bölgelerimizi Kafkasya’ya kavuşturan, İpek Yolu’na eş bir tarih projesidir. Yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi eserlerle ifade projesidir. Bu bakımdan Ovit, aynı zamanda bir ‘Mana Projesi’dir.’ dedi.

137 YILLIK RÜYA GERÇEK OLUYOR

Ovitle bir rüyanın gerçekleştiğini, 1880’de Osmanlının kalkınma ufku olarak gördüğü, tam 137 yıldır gerçekleşmeyi bekleyen bir ulaşım reformunun kaydedildiğini belirten Milletvekili Aydemir şunları söyledi: ‘ 13 Mayıs 2012’de AK önderimiz Cumhurbaşkanımız tarafından temellendirilen bir reform.

Mezopotamya ile Erzurum, Erzurum ile Rize Potamya ovalarını buluşturan bir reform..Ayder Yaylasıyla Erzurum Ovası’nı buluşturmak adına tarihi adım. Ekonomi tarihimizin altın sayfalarından olan 13 Mayıs 2012’de Ak önderimiz, sosyal ve ekonomik manada temeli atılan bu kutlu projeyi: “1880’lerden gelen bir proje. Bu proje bir türlü hayata geçirilmemiştir. Gelen iktidarlar bir türlü adım atmadı. Sözlerini tutmadılar. Osmanlı’nın 132 yıllık projesi yine bize nasip oldu. Ovit Tüneli ile Rize-Erzurum yolu artık 365 gün açık kalacak. Yollarımızda artık duble yol olacak. Bütün bunları tamamladığımızda Karadeniz limanlarına giden hızlı bir geçiş yolarını sağlamış olacağız. Seyahat yolları yarı yarıya kısalmış olacak. Ovit Tüneli projesi sadece stratejik bir proje değil, inşaat projesi açısından da önemli bir proje. ‘ ifadeleriyle tanımlamıştı. Ve yılın 6 ayı geçit vermeyen, Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri arasındaki ekonomiyi kilitleyen Ovit’e bakarak, ‘İnşallah dele dele bu dağı aşacağız. Çünkü Ferhat olmak kolay değil, Şirin bekliyor biran önce ulaştırmak lazım” talimatını vermişti..

11 Kasım 2016..14.5 kilometre uzunluğu ile dünyanın en uzun ikinci tüneli olan Ovit Tüneli’ndeki kazı çalışmalarında sona gelindi. Başbakan Binalı Yıldırım’ın da katıldığı görenle, Yıldırım’ın kullandığı iş makinesinin son dokunuşları ile ışık görüldü elhamdüllilah..Ve Başbakanımız Sayın Yıldırımdan Dünyanın 2. Büyük Tünelini tasvir eden beliğ bir kayıt: ‘Rize’nin yaylaları ile Erzurum’un yaylaları kardeştir kardeş. Bu dağlarda teröre yer yok. Tünele yer var. Bu dağlarda bölücülere yer yok, kardeşliğe yer var.

‘Ve 22 Kasım 2017..Ovit Tüneli’nde tek tüpte ulaşım kontrollü olarak verilmeye başlandı.1880’den 13 Mayıs 2012’ye tevarüs eden kutlu bir niyet bugün artık hayata geçme safhasında..‘Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz/Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde’ diyor ya şair.. İşte eser, işte eser siyaseti.. Nefislerini milli iradeye adayanların eseri.. AK Liderin şahsında bu ak yolu oluşturanlara minnettarız, medyunu şükranız.. ‘

ERZURUM’DAN RİZE’YE SEVGİ YOLU AÇANLARA DUA YAĞIYOR

Ovit Tüneli’nin bütünüyle açılış aşamasına geldiğini açıklayan Milletvekili Aydemir, ‘ 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı’nda 5 yıldır yapımı süren ve 14 bin 300 metreyle dünyanın en uzun tünellerinden biri olma özelliğini taşıyan Ovit Tüneli’nde ışık da göründü, yolda göründü. Artık açılış aşamasındayız şükürler olsun. Erzurum Yaylalarından Ayder Yaylasına, Palandöken’den Ovit’e gönülleri buluşturanları,

Mardin’den Erzurum’a, Erzurum’dan Rize’ye Sevgi yolu açanlara dua yağıyor.. Bu kardeşlik Projesini gerçekleştiren AK öndere gönüller dolusu saygı yağıyor. İspir’den İkizdere’ye Dadaşlardan Rizeli kardeşlerine selam yağıyor. Bu dev eseri bölgemize, ülkemize kazandıran, Ovit, Kırık, Dallıkavak, Kop, Zigana projeleriyle Doğu Anadolu’nun ekonomik kaderini değiştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Bakanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.’ dedi.