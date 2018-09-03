Aydemir, Pasinlerli Dadaşlarla buluştu

Dadaşların kararı bir: ‘Türkiye’nin 2023 seferini kimse engelleyemez. Cumhurbaşkanımız neredeyse biz oradayız.’ Bu mübarek dayanışmayı hangi güç alt edebilir?” dedi.

‘Allah var, ne gam var? ‘

Ülke ekonomisini baltalamak, Türkiye’nin büyüme ve gelişmesini engellemek isteyen küresel ihanet odaklarının şer cephesi oluşturduğu, milli iradenin ise yüksek feraset ve basiretiyle bu oyunu bozmak yolunda saf tuttuğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, “Bu saf gönül safıdır. Bu saf yüreğini hakka adayanların safıdır. Bu saf ecdadı Çanakkale’de, Aziziye’de rabia uğruna canını adayan aziz milletimizin safıdır. Bu saf ‘Allah var, ne gam var, imanını taşıyanların safıdır.” değerlendirmesini yaptı.

Aydemir’den Pasinler meşvereti

Erzurum’daki çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerini sürdüren Milletvekili Aydemir Pasinlerli Dadaşların konuğu oldu. Pasinler AK Parti ilçe Başkanı Hanifi Temirlenk, Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu ve AK Parti yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Milletvekili Aydemir, ilçe muhtarlarıyla bir araya gelerek gündemi yorumladı.

Pasinler Zaferinin 970’inci yıldönümü hazırlıkları

18 Eylülde idrak edilecek olan 1048 Pasinler Zaferinin 970’inci yıldönümü etkinleri bazında AK Parti yönetimi ve Belediye Başkanı Sertoğlu ile istişare eden Milletvekili Aydemir, Anadolu’da kutlu dirilişin menbaı olan Pasinler’de milli coşkunun dorukta olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven ve hürmette buluşan dadaşların milli etkinlik için yoğun bir çaba gösterdiklerini belirtti. Aydemir, ‘Pasinlerli kardeşlerimiz bu kutlamaların ruh ve manası içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlılıklarını bir kez daha izhar için adeta yarışıyorlar. ‘dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a limitsiz destek

Pasinler ziyareti sonrasında bir açıklama yapan Milletvekili Aydemir, ‘Pasinler ziyaretimizde esnaf ve hemşehrilerimiz, AK Parti politikalarıyla huzurun zirvede olduğunu dile getirdiler. Ekonomimize dönük hain küresel yönelmeyi bildiklerini, milletin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a limitsiz desteği olduğunu da ifade ettiler. Minnettarız. ‘ ifadesine yer verdi.

Aydemir muhtarlarla istişare etti

Pasinler’de muhtarlarla buluşan Milletvekili Aydemir, meşverette ortaya çıkan sonucu aktararak, ‘ Pasinler’de muhtarlarımızla bir araya geldik. Beklentilerini aktaran muhtarlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a minnettar olduklarını, AK Parti hizmetlerinin eşi menendi olmadığını dile getirdiler. Büyükşehir ve ilçe belediyemize teşekkürü de ihmal etmediler. Bu bir hakkı teslimdir. Pasinlerli dadaşların kadirşinaslığına müteşekkiriz’ dedi.

Pasinlerli Dadaşlar tek yürek

Pasinler durağında, AK Parti ilçe Başkanı Temirlenk ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilçe Belediyesini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, 2019 yerel seçimler sürecini değerlendirdi, belediye yatırım ve çalışmaları konusunda bilgi aldı. Aydemir, ‘Başkanımız Ünsal Sertoğlu Pasinler’de kardeşlik duygusunun muhkem olduğunu, bu pozitif halin hizmetleri de bereketlendirdiğini söyledi. Biz de minnettarlığımızı paylaştık.’ kaydını düştü.