Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 10:43

Aydemir, Pasinlerli Dadaşlarla buluştu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye’nin dış güçlerce kurgulanan döviz oyununu da bozacağını, bunun milli irade kararlılığı olduğunu belirterek, “Dadaşlar milli irade lideri Cumhurbaşkanımızın yolunda tek yürek.

Aydemir, Pasinlerli Dadaşlarla buluştu

03 Eylül 2018 10:43

Dadaşların kararı bir: ‘Türkiye’nin 2023 seferini kimse engelleyemez. Cumhurbaşkanımız neredeyse biz oradayız.’ Bu mübarek dayanışmayı hangi güç alt edebilir?” dedi.



‘Allah var, ne gam var? ‘


Ülke ekonomisini baltalamak, Türkiye’nin büyüme ve gelişmesini engellemek isteyen küresel ihanet odaklarının şer cephesi oluşturduğu, milli iradenin ise yüksek feraset ve basiretiyle bu oyunu bozmak yolunda saf tuttuğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, “Bu saf gönül safıdır. Bu saf yüreğini hakka adayanların safıdır. Bu saf ecdadı Çanakkale’de, Aziziye’de rabia uğruna canını adayan aziz milletimizin safıdır. Bu saf ‘Allah var, ne gam var, imanını taşıyanların safıdır.” değerlendirmesini yaptı.



Aydemir’den Pasinler meşvereti


Erzurum’daki çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerini sürdüren Milletvekili Aydemir Pasinlerli Dadaşların konuğu oldu. Pasinler AK Parti ilçe Başkanı Hanifi Temirlenk, Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu ve AK Parti yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Milletvekili Aydemir, ilçe muhtarlarıyla bir araya gelerek gündemi yorumladı.



Pasinler Zaferinin 970’inci yıldönümü hazırlıkları


18 Eylülde idrak edilecek olan 1048 Pasinler Zaferinin 970’inci yıldönümü etkinleri bazında AK Parti yönetimi ve Belediye Başkanı Sertoğlu ile istişare eden Milletvekili Aydemir, Anadolu’da kutlu dirilişin menbaı olan Pasinler’de milli coşkunun dorukta olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven ve hürmette buluşan dadaşların milli etkinlik için yoğun bir çaba gösterdiklerini belirtti. Aydemir, ‘Pasinlerli kardeşlerimiz bu kutlamaların ruh ve manası içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlılıklarını bir kez daha izhar için adeta yarışıyorlar. ‘dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’a limitsiz destek


Pasinler ziyareti sonrasında bir açıklama yapan Milletvekili Aydemir, ‘Pasinler ziyaretimizde esnaf ve hemşehrilerimiz, AK Parti politikalarıyla huzurun zirvede olduğunu dile getirdiler. Ekonomimize dönük hain küresel yönelmeyi bildiklerini, milletin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a limitsiz desteği olduğunu da ifade ettiler. Minnettarız. ‘ ifadesine yer verdi.



Aydemir muhtarlarla istişare etti


Pasinler’de muhtarlarla buluşan Milletvekili Aydemir, meşverette ortaya çıkan sonucu aktararak, ‘ Pasinler’de muhtarlarımızla bir araya geldik. Beklentilerini aktaran muhtarlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a minnettar olduklarını, AK Parti hizmetlerinin eşi menendi olmadığını dile getirdiler. Büyükşehir ve ilçe belediyemize teşekkürü de ihmal etmediler. Bu bir hakkı teslimdir. Pasinlerli dadaşların kadirşinaslığına müteşekkiriz’ dedi.



Pasinlerli Dadaşlar tek yürek


Pasinler durağında, AK Parti ilçe Başkanı Temirlenk ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilçe Belediyesini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, 2019 yerel seçimler sürecini değerlendirdi, belediye yatırım ve çalışmaları konusunda bilgi aldı. Aydemir, ‘Başkanımız Ünsal Sertoğlu Pasinler’de kardeşlik duygusunun muhkem olduğunu, bu pozitif halin hizmetleri de bereketlendirdiğini söyledi. Biz de minnettarlığımızı paylaştık.’ kaydını düştü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç