Aydemir: ‘Rabbim birlik ve dirliğimizi ebedi kılsın’

’ dedi.

ALVARLI EFE HZ.LERİNİN VURGUSU

Mesajında bayramın bir gönül birlikteliği ve sevgi açılımı olduğunu belirten Milletvekili Aydemir,

‘Rabbim, Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme/Günahkâr olma Fahr-i Âlem-i zî-şânı incitme’ diyen Alvarlı Efemin kaydıyla, “Can bula cananını, bayram o bayram ola/Kul bula sultanını, bayram o bayram ola/ Hüzn-ü keder def ola, dilde hicap ref ola/Cümle günah aff ola, bayram o bayram ola..” manasında bayram yaşamayı hepimize nasip kılsın.’ dedi.

AKİFÇE TARİF

Milli şairimiz Akif’in, ‘Afak bütün hande, cihan başka cihandır;/Bayram ne kadar hoş, ne şetaretli zamandır’ diye tarif ettiği Bayramlarda neşe ve sevinç kaynağının iman olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Bizi biz yapan tek unsur mukaddeslerimiz ve elbette yüce dinimizdir. Akif’in, ‘Bayram diye ey kucaklaşan halk/İnsanları hangi kayd bağlar/Sen din ile payidar olursun/Din gitti mi tarumar olursun’ uyarısına yüreğimizi adıyor, bu çerçevede dini mübinin kardeşlik, birlik ve beraberlik vurgularına baş koyuyoruz. ‘ kaydını düştü.

28 ŞUBAT ZULMÜNÜ KALDIRANLARA MİNNETTARIZ

Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında 28 şubat hatırlatmasında bulunan Milletvekili Aydemir, inanç sahiplerinin fişlendiği, başı örtülü genç kızların okuma haklarının gasp edildiği, inanan kesimin kamudan dışlandığı zulüm dönemine son vererek, milli iradeyi inanç hürriyetine kavuşturanlara minnettar olduklarını belirtti.

Aydemir, ‘ Bugün mümin olarak manasında bir bayram sevinci yaşıyorsak, bunu inanç hürriyetinin önündeki engelleri kaldıranlara, dini mübinin gereklerini serbestçe yapabiliyorsak bunu milli iradenin inancını yaşaması yolunda kefenini cebinde taşıyanlara borçluyuz. Allah onlardan razı olsun.’ niyazında bulundu.

TEBRİK

Huzur, sükun, rahmet ve bereketin ifadesi olan bayramda manevi hazz, birlik şuuru ve imani heyecanın doruğa ulaştığını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Hacı Bayramı Veli’nin: ‘Bayramım imdi Bayramımım imdi/Bayram ederler yar ile şimdi/Hamd ü senalar hamd ü senalar/Yar ile Bayram kıldı bu gönlüm’ niyazıyla yüce milletimizin bayram sevinç ve coşkusunu paylaşıyor; tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet rabiası yolunda, ila’yı kelimetullah için nefislerinden feragat eden aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyoruz.’ dedi.