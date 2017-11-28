Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 10:38

Aydemir: ‘Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Millet olarak en büyük şerefimiz ‘adı güzel, kendi güzel’ Allah Resulünün yolunda gitmek, alemlere rahmet olarak gönderilmiş nebiler nebisine gönlümüzü ram etmektir.

Aydemir: ‘Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin’

28 Kasım 2017 10:38

’ dedi.


AYDEMİR’DEN MEVLİD MESAJI


Mevlid Gecesi dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Hazreti Peygamber sevgisinin Milli irade dimağ ve gönlünü şekillendirdiği, feraset ve basiretine kaynak olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Onun gösterdiği kutlu yolda, ilayı kelimetullah için can adayan muhteşem ecdadımızın, ‘Canum kurban olsun senün yoluna/Adı güzel kendü güzel Muhammed/Gel şefâat eyle kemter kuluna Adı güzel kendü güzel Muhammed’ aşkını bir kez daha idrak ediyor, milli irade olarak onun çizdiği ufuktan ayrılmayacağımıza bir kez daha ahitleşiyoruz. ‘ dedi.


‘ÖZÜMÜZ PEYGAMBER SEVGİSİYLE BEZELİDİR’


‘Yüce milletimizi asırlarca kıtalara hakim kılan ruh, peygamber sevgisinin eseridir’ diyen Milletvekili Aydemir, Alvarlı Muhammed Lütfi Efe’nin ‘Muhammed ‘âleme nûr-ı mübîndir/Kamu âlemlere nûr-ı Hûdâdır/Salâtu’llâh selâmu’llâh dem-â-dem /Ola rûh-i pâkine nûr-ı dîdem’ takdimini paylaşarak, ‘Bu yüce milletin mübarek özü işte budur.’ ifadesini kullandı.


KARDEŞLİK VE KARDEŞLİK HUKUKU


Hazreti Peygamberin cihanı teşrifiyle birlikte zulmetten nura geçiş devirlerinin başladığı, insanlığın eskimeyen bir yeni ve eğrilmez bir doğru ile buluştuğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, Hazreti peygamberin, adalet, sevgi ve şefkatin önderi olarak, kaydettiği temel mesajın kardeşlik ve kardeşlik hukuku olduğunu vurguladı.


BİRLİK VE BERABERLİK RUHU


Mevlidi; kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhunun cihana doğuşu olarak tarif eden Milletvekili Aydemir, ‘Millet olarak ayrılmayacağımız tek yol kardeşlik yoludur. Taviz vermeyeceğimiz tek ilke, O’nun mübarek izlerinden giderek birbirimizi Allah için sevmektir’ dedi.


‘KURTULUŞ, O’NUN UFKUNDADIR’


Suriye’den Myanmar’a, Mısır’dan Afganistan’a İslam Coğrafyası’nın savaşlar, iç çatışmalar ve yokluklar sebebiyle kan ve gözyaşı adresi haline getirilmek istendiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘O’nun mümin ferasetli olur’ uyarısına dimağımızı teslim etmeli, İslam alemi onun sevgisinde yeni bir diriliş dönemine girmelidir. Bunun yegane yolu, birbirimizi sevmek, onun getirdiği ‘bütün müminler kardeştir’ ilahi ilkesinde gönüllerimizi buluşturmaktır.’ ifadesine yer verdi.


TEBRİK


Mesajının son bölümünde Şeyh Galib’in; ‘ Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin efendim


Hakdan bize sultân-ı müeyyedsin efendim’ natına yer veren Milletvekili Aydemir, ‘İslam aleminin Mevlid Gecesini tebrik ile hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Duamız, tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet rabiamızda sabit kadem olmaktır. Rabbim vatanımızın birliğini, milletimizin bütünlüğünü, devletimizin dirliğini ebedi kılsın. Allah’ın rahmeti şühedamızın üzerine olsun.’’ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
5
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    5°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cuma
    Sisli
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç