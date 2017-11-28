Aydemir: ‘Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin’

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AYDEMİR’DEN MEVLİD MESAJI

Mevlid Gecesi dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Hazreti Peygamber sevgisinin Milli irade dimağ ve gönlünü şekillendirdiği, feraset ve basiretine kaynak olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Onun gösterdiği kutlu yolda, ilayı kelimetullah için can adayan muhteşem ecdadımızın, ‘Canum kurban olsun senün yoluna/Adı güzel kendü güzel Muhammed/Gel şefâat eyle kemter kuluna Adı güzel kendü güzel Muhammed’ aşkını bir kez daha idrak ediyor, milli irade olarak onun çizdiği ufuktan ayrılmayacağımıza bir kez daha ahitleşiyoruz. ‘ dedi.

‘ÖZÜMÜZ PEYGAMBER SEVGİSİYLE BEZELİDİR’

‘Yüce milletimizi asırlarca kıtalara hakim kılan ruh, peygamber sevgisinin eseridir’ diyen Milletvekili Aydemir, Alvarlı Muhammed Lütfi Efe’nin ‘Muhammed ‘âleme nûr-ı mübîndir/Kamu âlemlere nûr-ı Hûdâdır/Salâtu’llâh selâmu’llâh dem-â-dem /Ola rûh-i pâkine nûr-ı dîdem’ takdimini paylaşarak, ‘Bu yüce milletin mübarek özü işte budur.’ ifadesini kullandı.

KARDEŞLİK VE KARDEŞLİK HUKUKU

Hazreti Peygamberin cihanı teşrifiyle birlikte zulmetten nura geçiş devirlerinin başladığı, insanlığın eskimeyen bir yeni ve eğrilmez bir doğru ile buluştuğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, Hazreti peygamberin, adalet, sevgi ve şefkatin önderi olarak, kaydettiği temel mesajın kardeşlik ve kardeşlik hukuku olduğunu vurguladı.

BİRLİK VE BERABERLİK RUHU

Mevlidi; kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhunun cihana doğuşu olarak tarif eden Milletvekili Aydemir, ‘Millet olarak ayrılmayacağımız tek yol kardeşlik yoludur. Taviz vermeyeceğimiz tek ilke, O’nun mübarek izlerinden giderek birbirimizi Allah için sevmektir’ dedi.

‘KURTULUŞ, O’NUN UFKUNDADIR’

Suriye’den Myanmar’a, Mısır’dan Afganistan’a İslam Coğrafyası’nın savaşlar, iç çatışmalar ve yokluklar sebebiyle kan ve gözyaşı adresi haline getirilmek istendiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘O’nun mümin ferasetli olur’ uyarısına dimağımızı teslim etmeli, İslam alemi onun sevgisinde yeni bir diriliş dönemine girmelidir. Bunun yegane yolu, birbirimizi sevmek, onun getirdiği ‘bütün müminler kardeştir’ ilahi ilkesinde gönüllerimizi buluşturmaktır.’ ifadesine yer verdi.

TEBRİK

Mesajının son bölümünde Şeyh Galib’in; ‘ Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin efendim

Hakdan bize sultân-ı müeyyedsin efendim’ natına yer veren Milletvekili Aydemir, ‘İslam aleminin Mevlid Gecesini tebrik ile hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Duamız, tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet rabiamızda sabit kadem olmaktır. Rabbim vatanımızın birliğini, milletimizin bütünlüğünü, devletimizin dirliğini ebedi kılsın. Allah’ın rahmeti şühedamızın üzerine olsun.’’ dedi.