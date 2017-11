Aydemir Şeyh Edebali’nin nasihatini paylaştı

Birlik içinde, dirlik içinde, hukuk içinde; sevgiyle, saygıyla ve adaletle’ dedi.

Adalet Bakanlığı 2018 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu safhasında konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti’nin adalet yaklaşımını Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye bıraktığı vasiyet, Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un dizeleri ve Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’teki adalet vurgularıyla tanımladı.

ŞEYH EDEBALİ’NİN NASİHATİ

AK Parti’nin siyaset anlayışını Şeyh Edebali’nin ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ nasihatının oluşturduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘ Bir zirve isim, Şeyh Edebali diyor ki: “Vazifen çetin, yükün ağırdır oğul. Hizmette önde, ücrette geride olasın. Vazifenin en ağırına talip olmaktan kaçınmayasın. Vazifenin ağırlığı Yaradan’ın kullarına ihsanıdır. Bizler nefret eritmek için, muhabbetin asaletini dünyaya yeniden hâkim kılmak için çıktık yola. Bu yolda utanacak bir şeyimiz yoktur. Muhabbet yolunun gizlisi saklısı yoktur oğul. Şunu da unutma! İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.”

Bizim on beş yıllık hizmet dönemimize ışık tutan vurgu bu; temel, esas vurgu bu; insanı yaşatmak. Her alanda, her işte insanı sevgiyle, saygıyla ve hukukla yaşatmak. Ve değişmez şiarımız: Devleti ebet müddet. Birlik içinde, dirlik içinde, hukuk içinde; sevgiyle, saygıyla ve adaletle. Adaletin tesisi için fedakârca görev yapan hâkim, savcı ve avukatlar ile tüm yargı çalışanlarına minnettarlığımızı sunuyor, görevi başında, adalet uğrunda şehit olan tüm yargı mensuplarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. ‘dedi.

MİLLİ ŞAİRİMİZ AKİF’İN FAZİLET VE MARİFET VURGUSU

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ‘Marifet’ ve ‘Fazilet’ tarifini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Millî şairimiz Akif’in düştüğü kaydı aktarıyorum: "Çünkü milletlerin ikbali için evladım/ Marifet, bir de fazilet, iki kudret lazım.” diyor. İşte bizim yönetimde eksenimiz budur. “Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa bir koyunu/ Gelir de adl-i İlahi sorar Ömer’den onu!” Bu da adalet ufkumuzu ifade ediyor, haktan ayrılmamak. “Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam/ Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.” İşte yolumuz. On beş yıllık hizmet dönemimizin hak eksenli tarifi; hakkı tutmak, hakkı ayağa kaldırmak. “’Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.” hakikatiyle hakkı savunmak. ‘dedi.

KURAN-I AZİMÜŞŞAN’DAN AYETLER

Milletvekili Aydemir,’ Ve nirengi noktamız: “Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet.

Şüphesiz Allah, adaletli davrananları sever.” Ve yol haritamız: “Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.” diye konuştu.

AYDEMİR KUTADGU BİLİG’TEN ÖRNEKLER VERDİ

Konuşmasında Türk Edebiyatının şaheserlerinden olan Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’inden alıntıları aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Ve bizim ruh mimarlarımızdan, Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig’te bir nasihat düşüyor gelecek nesillere, bizlere ve inşallah çok çok uzak projeksiyonlara. Tarihî bir vurgu: “İyi kanun koy.” diyor, “Kötü kanun yapan kimse daha hayatta iken ölmüş demektir.”

Ve bizim atalarımızdan Kün Toğdı’nın ifadesi: “Düğümleri adaletle çözerim. İnsanları ‘kul veya bey’ diye ayırt etmem. Hüküm verirken katiyen fark gözetmem. Devletin temeli adalettir. Devlet doğru olursa dünya huzura varır.” Muhteşem bir kayıt. Ak doğrumuz ve doğrultumuzun özetidir bu.’ dedi.

AYDEMİR: BİZİM SİYASETİMİZİN TEMELİ SEVGİDİR

Milletvekili Aydemir, ‘Bizim “adalet” kavramı etrafında tesis etmeye çalıştığımız sinerji sevgidir yüreğimizden akan bir sevgi. Başta liderimiz olmak üzere bütün ak kadronun tezyin edilmiş hâli budur. İnsan sevgisidir, insanın iyiliği için mazlumu zalimden, haklıyı haksızdan ayırmaktır. Biz insanımıza muhabbetle yaklaşanları kucaklarız. Aksi hâlde de tekdir ederiz, hakkını o şekilde veririz. Yaptığımız budur.’ diye konuştu.

AYDEMİR’DEN BASİRET VE AKLISELİM KAYDI

‘Bizim adalet anlayışımız basiret ve aklıselimi kaydeder.’ vurgusunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Bir mütefekkirimiz Samiha Ayverdi “Gönül bilgisi yanında dil bilgisi bir şey midir?” diyor. Mesele hak ekseninde gönüller yapmak, hakkı savunarak gönüllere girmektir. Bizim adalet seferberliğimiz aynı zamanda bir gönül seferberliğidir, insan sevgisine dayalı bir gönül bilgisinin ürünüdür. Muhteşem asırlarımızın sırrı da budur arkadaşlar. O açılan kapıların sırrı; bize ardına kadar açılan gönül kapılarının sırrı bu anlayıştır. Adalet bizim temel direğimiz, adalet temelimiz.

Her işimizde Hakk’a hesap verircesine ciddi, samimi, ihlaslı olmak. Cenab-ı Hak bizi bu yolda sabit kadem kılsın, bu yoldan ayırmasın inşallah. Bu yol sevgi yolu. Bu yol sevgi yolu, adalet yolu, hak yolu, hakikat yolu. Biz sevgiye layık olanlara bağrımızı sonuna kadar açarız arkadaşlar. ‘ dedi.