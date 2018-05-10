Aydemir TBMM’de dadaş vefasını paylaştı

‘ERDOĞAN DEMEK FAZİLET DEMEKTİR’

Milletvekili Aydemir, Dadaşların yaklaşımını, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan demek fazilet demektir, nefisten feragat demektir, yaradılanı Yaradan’dan ötürü sevmek noktasında adalet, şefkat, güzellik ve sevgi demektir. Öyle ise sonuna kadar onunla devam." İfadeleriyle tarif etti.

AYDEMİR GENEL KURULDA ERZURUMLULARIN VEFALARINI SESLENDİRDİ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı üzerinde TBMM Genel Kurulunda AK Parti Grubu adına tespitleri paylaştı. Aydemir, konuşmasında Dadaşların Aşkale’den Yakutiye’ye kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükran hissi beslediği ve onunla 2023’le yürümekte kararlı olduklarını vurguladı.

AYDEMİR: ‘NETLİK, MERTLİKTİR’

Milletvekili Aydemir, ‘Bizim teşekkürümüz, ak anlayışın teşekkürü, hak teslimi babında olur her zaman. Müstehzi ifadeler birikimsizliğin sonucudur, niteliksizliğin açığa çıkmasıdır. Netlik, mertliktir. Dolayısıyla, istihzaya yönelenler çapsızlıklarıyla kalırlar. ‘ ifadesini kullandı.

‘CUMHURBAŞKANIMIZA ASIL TEŞEKKÜR VATANDAŞTAN’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı asıl minnettarlık ve teşekkürün vatandaş tarafından ifade edildiğini, Erzurum özelinde milli iradenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a müteşekkir olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Asıl teşekkür, vatandaşın. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza yönelttikleri kalbi duyguları kalben hep hissettik ve hududu olmadığını biliyoruz. Binler, on binler, yüz binler değil, milyonlar -bunu kayda geçiyorum- ve bu şükran hislerinin en esaslısı dadaş beldesinden yükselir. ‘dedi.

İSPİR, CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’LA DEVAM DİYOR

Konuşmasında İspir’deki ortak kanaat ve düşünceyi seslendiren Milletvekili Aydemir, ‘Birkaç tane not düşeceğim. Sadakat ve vefaları ücretsiz olanlara ses ve estetik kazandıran, tarih şuurunu bir aksiyon hâline getiren siyasi ritim, siyasi ahenk, siyasi motifler ve desenler sunan büyük liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile sonuna kadar devam. Kim diyor? İspir’deki dadaşlar diyor ve ısrarla altını çize çize söylüyor. ‘ diye konuştu.

PAZARYOLU CUMHURBAŞKANIMIZLA SONUNA KADAR DEVAM KARARLILIĞINDA

TBMM Genel Kurulu’na seslenerek,‘Halktan uzak durmayalım, bak ben buradan halkın değerlerini aktarıyorum.’ diyen Milletvekili Aydemir, Bakın, Pazaryolu diye bir ilçemiz var. Mukimleri nitelik abidesi insanlar ve hak tesliminde de gani gönül taşırlar bunlar, diyorlar ki: "Aynı yürek yangınlığını çekmiş insanlara ruh ve mana medeniyetlerini adres gösteren eşsiz liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile sonuna kadar devam." kaydını düştü.

CUMHURBAŞKANIMIZA ÇAT’TAN MİNNET VE SAYGI YAĞMURU

Sunumunda Çat ilçesindeki dadaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duydukları minnettarlığı ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Bir başkası Çat ilçemiz, oradan da yükselen, hançereleri yırtan bir büyük ses var, burada aktarmak benim vazifem: Diyorlar ki,"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan demek fazilet demektir, nefisten feragat demektir, yaradılanı Yaradan’dan ötürü sevmek noktasında adalet, şefkat, güzellik ve sevgi demektir. Öyle ise sonuna kadar onunla devam." dedi.

‘TORTUM’DAN CUMHURBAŞKANIMIZA SADAKAT VE VEFA MESAJI’

Dadaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını vefa ve sadakat ekseninde dile getirmeye devam eden Milletvekili Aydemir, ‘Şükran demişken arkadaşlar, tabii, unutmamak lazım, madem kürsüdeyiz, insanlarımızın bize yönelen aktarımlarını da sizinle paylaşmak istiyorum.

Mesela, bizim hoş bir ilçemiz var, yeşili tedai ettiren cennet görünümlü bir ilçe, Tortum. Tortum’dan bir mesaj gelmiş, diyorlar ki: "Bu neviden çalışmaları yaptıran, uzun yıllara sâri, hayatı bütün topluma kolaylaştıran Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran duygularımızı Meclis zemininde mutlaka dile getirin." Öyleyse, ben de vazife telakki ediyorum: "Halk iradesinin ifade bulacağı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, dadaş vicdan, irfan ve geninin gereği olan vefa hissiyle değişmez önderimiz Recep Tayyip Erdoğan’la ’devam’ diyoruz." diyorlar Tortumlular. ‘ vurgusunda bulundu.

UZUNDERE, LİDERİMİZ CUMHURBAŞKANIMIZLA SONUNA KADAR DEVAM KARARLILIĞINDA

TBMM Genel Kurulundaki konuşmasında Uzundere ilçesindeki dadaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duydukları vefa hissini dile getiren Milletvekili Aydemir, ‘Bir başkası Uzundere, Tortum Şelalesi’nin bulunduğu eşsiz ilçemiz, sükûn beldesi. Oradan da Yunus mayalı, Hacı Bayram meşrepli, Alvarlı Efe duruşlu dadaşlar diyor ki: "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’la ve tabii ki Allah’ın izniyle, inayetiyle sonuna kadar devam." dedi.

YAKUTİYE’DEN YÜKSELEN SES: CUMHURBAŞKANIMIZ NEREDE, BİZ ORADAYIZ

Milletvekili Aydemir, sunumunun son bölümünde Yakutiye ilçesinden yükselen ‘2023 yolunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la devam kararlılığını kaydederek, ‘Ve arkadaşlar, Yakutiye ilçemiz, Erzurum’un merkezini ifade ediyor, en yüksek nüfusu barındırıyor. Oradan da yöneldiler bize, onlar da diyor ki: "4 kıtada aynı imanda yüreklerini birleştirmiş, endişeleri, duaları tek millet için mana planında bir sembol isim olan öncümüz, önderimiz Recep Tayyip Erdoğan’la Allah’ın izniyle sonuna kadar devam." diye konuştu.

Milletvekili Aydemir’in konuşması sık sık alkışlarla kesildi.