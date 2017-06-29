Aydemir Tekmanlıların coşkusunu paylaştı

Birlik, beraberlik ve kardeşlik mukaddeslerimizden ayrılmayan bu gönül coğrafyası, AK vizyon içinde müstesna konumunu devam ettirme kararlılığındadır.’ dedi.

AYDEMİR TEKMAN’DAYDI

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Tekman ilçesini ziyaret etti. AK Parti ilçe Başkanı Taner Özer, Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen, Bayram neşvesini paylaşan Milletvekili Aydemir ilçe ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. İlçe Teşkilatıyla kaydedilen meşverette ilçede gerçekleştirilen hizmetler ele alındı.

AYDEMİR: ‘RABİA KAVRAMINA BAĞLILIK ZİRVEDE’

‘Aziz Tekmanlılar Bayram ziyaretimizde yüreklerini açarak karşılık verip, Ak hizmetlere duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Rabia kavramına bağlılığın zirvede olduğunu gözlemledik. Milli birlik ahdinde kavilleşip, kucaklaştık. Allah Tekman’ın AK yürekli insanlarından razı olsun. AK ufukları daim ve mübarek olsun.’ dedi.

ÖZER AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Gittiği her ilçede taziye evlerini ziyaret ederek acıları paylaşan Milletvekili aydemir Tekman’da da ilçe eşrafından merhum Ömer Özer’in evinde Özer Ailesine taziyelerini sundu, rahmet niyazında bulunarak ailenin acısını paylaştı. Milletvekili Aydemir daha sonra Tekman’da vazife yapan Emniyet Teşkilatını ziyaret etti, bayramlarını tebrikle, Emniyet Müdürü ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini sundu. Tekman Jandarma Komutanlığında Bayramlaşma törenine de katılan Aydemir, görev yapan yiğit askerlere, komutanlara hizmetlerinden dolayı şükranlarını sundu.

AYDEMİR IŞIKLAR VE HACI ÖMER’İN KONUĞUYDU

Milletvekili Aydemir ilçe merkezindeki ziyaretleri sonrasında Işıklar Köyüne konuk olarak köy sakinlerinin bayramlarını kutladı. Hacı Ömer Köyü’ne de misafir olan Aydemir, köy sakinleriyle de bayram neşesini paylaşarak, milli birlik ahdinde kavilleşip, kucaklaştı.