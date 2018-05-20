Aydemir: ‘Teşekkürler Erzurumspor’

Erzurumspor’un şehrin sosyal yönünü ifade ettiğini, başarıda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen olmak üzere yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcuların büyük emeği bulunduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’a milli bir bayram gecesinde sevinç yaşatan Erzurumspor camiasını tebrik ediyor, Süper Ligde başarılar diliyorum.’ dedi.

Erzurum’un son 16 yılda sportif yatırımlarla bir spor kenti haline geldiğini, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum’a özel yaklaşımı ve devasa yatırımlarıyla sağlandığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’un spor kenti olması ve Erzurumspor’un Süper Lige yükselmesinde şehre sportif vizyon kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza, Erzurumlular adına minnettarlığımı sunuyorum.’ diye konuştu.