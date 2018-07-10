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10 Temmuz 2018 15:02

Aydemir: “Türkiye temelleriyle buluşuyor”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Türkiye, Önderimiz, Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ufkunda 21’inci yüzyılın lider ülkesi olma kararlılığını ortaya koymuş, milli irademizin ferasetiyle kaydedilen yeni dönemde, ecdat ruhuyla cihana yön verecek yeni bir Türkiye adına tarihi adım atılmıştır.

Aydemir: “Türkiye temelleriyle buluşuyor”

10 Temmuz 2018 15:02

Cenabı Allah hayırlı kılsın’ dedi.


TÜRKİYE ZAMANA RUH VERECEK


Artık konjonktürel duruma göre kendini ayarlayan bir ülke modelinin terkedilerek, zamana ruh verecek yeni bir Türkiye’nin doğduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘9 Temmuz 2018 Türkiye’nin yeniden diriliş, ecdat yadigar, eser, hatıra ve ruhunda yeni bir doğuş dönemidir. Bu tarihi yürüyüş Alparslanca duruş, Fatihce bir kararlılık, Abdulhamitçe bir basireti kaydediyor. Ahmet Yesevilerin duası, Celaleddini Rumilerin niyazı, Yunusların senası üstümüzdedir. Cenabı Allah mübarek kılsın’ niyazında bulundu.


MANEVİ ŞEVK, MİLLİ AZİM


Yeni sistemle birlikte milli iradenin manevi bir şevk, milli bir heyecan ve azim kazandığı, ‘Vakit artık Türkiye Vaktidir’ duruşunun küresel idrake belletildiğini ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Yeni sistem Türkiye’nin temelleriyle buluşması, milli iradenin muazzez ecdat ruhuna kavuşması, Yüce Milletimizin kendi değerlerine ulaşmasıdır. Cenabı Allah aziz kılsın.’ dedi.


TARİHİ KIYAM


‘AK önderimiz, Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz sosyal ve ekonomik alanda yeni bir ahenk ve ritim bulacaktır. 16 yıllık AK tarih bunun ispatıdır’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Ülkemizin kararlılığı küresel vicdanı da yeniden uyandıracak, tevhid ve vahdet imanında gönüllerini buluşturmuş bu yüce millet Edebali’nin duasına mazhar olacak tarihi bir kıyam gösterecektir. Cenabı Allah daim kılsın’ mesajını verdi.




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