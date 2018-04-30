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30 Nisan 2018 11:50

Aydemir: ‘Ufkumuz Rabia, yolumuz vahdettir’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Berat Gecesinin manasında millet olarak müşterek niyazımız; devletimizin dirliği, milli iradenin birliği, istikrar ve güven ortamının ilanihaye devam etmesidir.

Aydemir: ‘Ufkumuz Rabia, yolumuz vahdettir’

30 Nisan 2018 11:50

Cenabı hak, bizi rabia ahdimize sadakat, bizi tarif eden değerlere vefa ufkunda daim kılsın’ dedi.


YÜCE MİLLETİMİZİN DEĞİŞMEZ İTTİFAKI, VAHDET VE TEVHİTTİR


‘Yüce milletimizin değişmez ittifakı, vahdet ve tevhittir’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Milli şairimiz Akif’in, “Enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer/ Bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer” kaydıyla tarif ettiği mübarek coğrafyamızdan cihana adalet ve insanlık taşıyan milli irade ruhunun yegane gücü; kardeşlik imanı, birlik ve beraberlik kararlılığıdır, milli iradenin aynı ufka yönelmedeki kalbi ittifakıdır’ dedi.


Bİ TARİF EDEN DEĞERLER: DİNİMİZ, AHLAKIMIZ VE İRFANIMIZ


Milli imanın terennüm edildiği özel vakit ve mübarek zaman dilimlerinin, ecdadımızı asırlarca cihana hükümran kılan değerlerin tefekkürü için bir fırsat, kardeşlik ahdinin yenilenmesi babında bir nimet olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Akifimizin bu seçkinliği tarif eden, ‘Görmemiş benzer o müdhiş seyre, hem görmez beşer/Bir taraftan dinimiz, ahlakımız irfanımız/bir taraftan seyfe makrun adlimiz, ihsanımız/ yükselip akvamı almış fevç fevç aguşuna’ tasvirinde vurguladığı değerler, bizim milli kimyamızdır. Beratını her daim bu hasletlere sadakatiyle almış yüce milletimiz inşallah vahdet ve tevhid kararlılığından asla taviz vermeyecek, asırlara yürüyüşünü bu iman üzere sürdürecektir.’ dedi.


BİZİ BİZ YAPAN DEĞER: DİNİ MÜBİN’


Milletvekili Aydemir, Berat Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, Milli şair Mehmet Akif’in sosyal boyuttaki tüm sebep ve kudretlerin her birinin gücünün geçmişe inen kökü miktarı kadar olduğu, bu sebeplerin en derin köklüsü ve en sağlamının hakim durumda bulunduğu tarifini paylaştı.


Milletvekili Aydemir, ‘Milli şairimizin ifadesiyle, ‘Şimdi sen bizdeki kudretleri eşsen bir bir/Göreceksin ki bu millette fazilet en uzun/En derin köklere yaslanmada, hem sonra onun /Bir mübarek suyu var, hiç kurumaz ‘Dini mübin’’dir. Cenabı Hak yüce milletimizi bu kökten hiç ayırmasın’ niyazında bulundu.


TEBRİK


Milletvekili Aydemir, ‘Yüce Milletimizin şahsında, İslam Aleminin Berat iklimi heyecan ve coşkusunu paylaşıyor, Değerlerimizi bekası, devletimizin dirliği, milli iradenin birliği yolunda nefislerini adayan şühedamızı rahmet ve şükranla anıyoruz. Rabbim beratımızı mübarek, milli irademizin ufkunu müşterek, değerlerimiz ufkundaki milli iman ittifakımızı kavi, manevi basiret ve ferasetimizi daim eylesin.’ dedi.




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