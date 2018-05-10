Aydemir: ‘Vakıf, mukaddesata nefsi fedadır’

Vakfın bize ait vurgusu, rabiaya adanmışlıktır’ dedi.

İLA’YI KELİMETULLAHA NEFSİ ADAMAK

Vakıf mefhumunun yalnızca fiziki planda ele alınmasının ecdat yadigar ve emanetleri noktasında bir hak teslimini bütün olarak yansıtamayacağını, kavramın aynı zamanda mutlak adanmışlığı ifade ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Vakıf kelimesi bizim milli ve manevi idrakimizde, mukaddesat uğrunda ve hak yolunda dünyevi varlık ve nefisten geçmek, İla’yı kelimetullah ufkuna teslimiyeti kaydeder. ‘Gönüller yapmaya geldik’ diyen ecdadımızın tarihe bellettiği haleti ruhiye budur.’ değerlendirmesini yaptı.

ADANMIŞLIK

Bizim vakıf anlayışımızın en beliğ ifadesi Akifimizin ‘Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda’ kaydıdır. Mukaddesatı için nefsini feda, varlığını hakk uğruna terk eden şehitlerimiz, vakıf kavramının en seçkin ve kesin tarifini ortaya koymuşlardır. Hakka dayanıp, hikmete ram olan ecdadımızın bize emanet ettiği vakıf yadigarına sahip çıkan milli irade, bu ruhu Çanakkale’de, Aziziye’de, Afrin’de, 15 Temmuz’larda bir kez daha tarihe kaydetmişlerdir.’ dedi.

VAHDET VE TEVHİD UĞRUNA NEFSİ FEDA

Vakıf ruhunun vahdet ve tevhid odağında bir feda kararlılığı olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, AK önderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın berceste tarifiyle, Vakıf ruhunun bir diğer önemli işlevi de birlik ve beraberlik duygularını diri tutarak "ben" yerine "biz" olgusunu gönüllere nakşetmesidir. Muazzez Milli irademiz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ‘biz’ teslimiyetinin en son örneğini 15 temmuzda vesayetçi ihanet odaklarına karşı vermiş, milli iradeye kefen biçmeye kalkışan hainleri zillete havale ederek, rabia için varlıktan geçme ve nefsi hak uğruna vakfetme imanını bir kez daha vurgulamışlardır.’ ifadesini kullandı.

HALİL İBANİ’YE ŞÜKRAN

7-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında ’’Vakıf Kuran Kadınlar’’ temasıyla idrak edilen Vakıflar Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Erzurum’un Vakıflar Medeniyetinin merkezi olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Vakıf ruhunun kaydettiği manada, Anadolu’da ilk Vakfı kuran Pasinlerli Halil İbani’nin manevi şahsında, nefsini ve varlığını hakka adayan aziz ecdadımız, müberek şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. ‘dedi.