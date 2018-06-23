Aydemir: ‘Vakit vefa vaktidir’

’ dedi.

BİRLİK VE DİRLİK İÇİN

Seçim çalışmaları sonrasında bir değerlendirme yapan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 24 haziran sürecine değgin bir mesaj yayımladı. Mesajında birlik, beraberlik ve kardeşliğin her şeyden önemli olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Vakit Erzurum Vakti. Ve şafak 2023. Kutlu seferlere niyetimiz var. AK bir yürüyüş, gelecek asırlara doğru. Birliğin daimiliği, beraberliğin ebediliği, kardeşliğin ilelebet sürmesi adına. 28 şubatçı zalimlere inat. 15 Temmuzcu hainlere inat. Ve vakit safları sık tutmak vakti. Ve Vakit Erzurum Vakti. ‘ kaydını düştü.

RABİA YEMİNLİ DADAŞLARIN NİYAZI ORTAK

Mesajında milletin birliği, devletin dirliği noktasında dadaşlık hassasiyetine atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, ‘ Ve Vakit Erzurum Vakti. Aziziye’de şüheda mübarek bir nöbette. Palandöken aklığını diri tutma kararlılığında. Yakutiye ağzı Kuranlı dadaşlarıyla 2023 fecrinin doğmasına duacı. Rabia yeminli Erzurumluların ahdi ortak: ‘Milletin birliği, devletin dirliği, halkın kardeşliğine baş koyduk’ Önceliğimiz devleti ebedi müddet. Ve niyetimiz, İla’yı Kelimetullah’. Vakit bezmi ezeldeki ahde vefa. Vakit bezmi ezeldeki mukaddeslere sadakat. Ve Vakit Erzurum Vakti.’ dedi.

VAKİT DADAŞLIĞIN VAKTİDİR

Erzurum’un ilçe ilçe, köy köy, mezra mezra milli ve manevi değerler adresi olduğunu hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘ Ve vakit Erzurum Vakti. Aşkale’den çekilmiş bir besmeleyle. Çat’tan zikredilmiş salveleyle. Hınıs’tan yükselen hamd ü senayla. Horasan erenlerinin duasıyla. Alvarlı Efelerin ufkunda kararlılık vaktidir vakit. Nine Hatunların ismet ve iffetlerini aziz tutma vaktidir vakit. Ve Vakit dadaşlığın vaktidir. Ve Vakit Erzurum Vaktidir.’ vurgusunu yaptı.

ALLAH BİRLİĞİMİZİ, DİRLİĞİMİZİ DAİM KILSIN

‘Dadaşlar tek Vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet ahdinde ölümüne kararlıdır’ diyen Milletvekili Aydemir İspir’den Olur’a, Karaçoban’dan Narman’a, Erzurum’un milli ve manevi kıymet hükümlerine sadık olduklarını berterek, ‘ Ve Vakit Erzurum Vaktidir. Mescidi Aksa Gönüllü İspirlilerin,

Gazzeye’ye yüreği yanık Karaçobanlıların, Myanmar’a ağıt dizen Karayazılıların, Suriye’deki zulme gözyaşı döken Köprüköylülerin, Duası aynı, niyeti aynı, menzili aynı: ‘Allah birliğimizi, dirliğimizi daim kılsın..’ Ve aminler ve aminler. Narman’dan, Oltu’dan, Olur’dan. Kıblesi, bayrağı, vatanı, milleti ve devleti tek dadaşlardan. Alvarlı Efemin duası üstümüzde: ‘Mevlaya emanet olsun Erzurum’ Dadaşlar 24 Haziran kıyamında. Ve vakit Erzurum vakti.’ nitelemesini yaptı.

VAHDET VE TEVHİT KARARLILIĞI

24 haziran seçimlerinin milli irade haysiyet ve faziletinin korunması ve ifadesi bakımından tarihi bir önem taşıdığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Ve Vakit Erzurum Vaktidir. Pasinler’de ak sakallı erlerin, Pazaryolu’nda mukaddesleri için kıyamdaki alperenlerin, Şenkaya’da Allahü Ekber’den yürek ve dimağı beslenmiş Annelerin, Tekman’da rabia ahdinde sadakattan taviz vermeyen yeminlilerin, Tortum’da Ak ufka yürüyen mübarek niyetlilerin, Uzundere’de nefsini kutlu hedeflere adayanların hedefi bir: Vahdet ve Tevhitte gönülleri buluşturmak. Aziziye Ervahı adına. Milli irade haysiyet ve faziletini korumak adına. Dadaşça bir feraset ve basiretle. Ve Vakit Erzurum Vaktidir. ‘ dedi.

VAKİT, AK ÖNDER ERDOĞAN’IN UFKUNA SADAKAT VAKTİ

24 Haziran seçimlerinin AK Önder Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ufkunda çağlara yürüyüş ve asrın idrakine milli irade damgası vurmak olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Ve Vakit Erzurum Vaktidir. Lalapaşa minaresinden Erzurum Ovasına yayılan birlik ve dirlik salasıyla. Esatpaşa’dan süzülen kardeşlik ve beraberlik niyazıyla. Ulucami’den sadreden ila’yı kelimetullah için devleti ebedi müddet duasıyla. Ve dadaş yüreklerinden dökülen Akifçe vurguyla. 28 şubatçı zalim, 15 Temmuzcu hainlere: ‘Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem/Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem..’ Ve milli iradeye kefen biçmeye kalkışan şer ve ihanet odaklarına: Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz/Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz;/Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun,/Meğer ki harbe giden son nefer şehid olsun’ kararlılığıyla. Bir kutlu sefer ve bir mübarek yürüyüş. 24 Haziran’dan 2018’den 2023’lere, 2053’lere, 2017’lere. Zaman Dadaşça duruş zamanıdır..

Ve vakit Erzurum vaktidir. ‘ mesajını verdi.

VAKİT, DADAŞÇA KIYAM VAKTİDİR

24 Haziran seçimlerinin nefsini milletine adamış bir AK önder ve onun savunduğu değerlere bir sadakat ve vefa göstergesi olacağını aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Ve Vakit Erzurum Vaktidir..

Nefsini milletine adamış bir AK önderin izinde olmak, varlığını mukaddeslerine hasretmiş AK Liderin yolunda bulunmak Gazze’deki mazlumların, Suriye’deki mağdurların ahını dindirmeye kararlı Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan Ufkunda buluşmak, Lider ülke Türkiye vizyonunda gönülleri kavuşturmak vaktidir vakit. AK bir niyetle. Besmeleyle, Hamdeleyle. Dadaşça bir kıyamla, Dadaşça bir vurguyla. Haydi Bismillah. ‘ dedi.

“TEVEKKELTÜ AL’ALLAH"

24 haziran seçimlerinin hayırlara vesile olması niyazında bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, mesajının sonunda Erzurumlu mütefekkir İbrahim Hakkı Hazretlerinin; ‘Hak şerleri hayr eyler/Zan etme ki ğayr eyler/Ârif ânı seyr eyler/Mevlâ görelim neyler/ Neylerse güzel eyler’ dizelerine yer vererek, ‘Dadaş irfan ve vicdanı, Erzurumlunun feraset ve basireti, bu mübarek şehrin irfanından şüphemiz yok. Dadaş yine vefa ve sadakatini izhar edecek inşallah. "Tevekkeltü al’Allah" niyazında bulundu.