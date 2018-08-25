Aydemir: ‘Yolumuz Alparslanların yoludur’

” niyazları, bizim, Anadolu’dan mazlum coğrafyalara uzanan milli irade kararlılık ve duruşumuzun kaydıdır. 1071’de Anadolu’nun kilidini İlayı kelimetullah imanıyla açan yüce milletimizin yüksek vakar ve haysiyetiyle her türlü dessaslığı yine alt edecek ve asırlara yürüyüşünü sürdürecektir.’ dedi.

RABİADA İTTİFAK

‘Zamana ruh veren bir büyük milletin evladı olmakla müftehiriz’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Gazi Alparslan’dan Ömer Halisdemir’e, bizim milli kimyamız rabiada ittifakı ifade eder. Önce vatan, sonra vatan ve her daim vatan sadakat ve vefasıyla çarpan milli irade yüreğini hiçbir güç durduramaz. Zira, o mübarek yürekler nefsi ayakta tutmak için değil, milleti ebediyen yaşatmak niyetiyle atar.’ değerlendirmesini yaptı.

ALPARSLAN GAZİLER VE KUTLU SEFER

Milletvekili Aydemir, ‘Anadolu’yu milli coğrafyamız kılan ecdadımıza, nefsini hak yolunda adayan Gazi dervişlerimize, Alperenlerimize, Baciyanı Rum tasvirli analarımıza minnettarız. 1071’de Malazgirt önünde yeni bir diriliş destanı kaydeden milli irade ruhu bu şükran hissiyatı içinde yine ayaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın milenyum demlerine damga vuran kutlu ufuk yürüyüşünde Türk Milleti aynı safta ve aynı yoldadır. FETÖ ihanetinden dolar tezgahına kadar, bu mübarek seferi akim kılmaya yeltenenler Alparslanların ruhunu taşıyan bu yüce millet karşısında yine ve daima zelil olacaklardır. ‘dedi.

DADAŞLARLA BAYRAM COŞKUSU

Kurban Bayramı coşkusunu Erzurum’da dadaşlarla paylaşan Milletvekili Aydemir, kent merkezinde, maruf adlarıyla Çırçır, Kavak, Tosya mahallelerini ziyaret etti. Dadaşlarla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, Karskapı Şehitliğinde şüheda ervahıyla yüreğini buluşturdu. Uzundere ve Tortum ilçelerine bayram konuğu olan Aydemir, Atatürk Çocuk Sitesi, Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon Merkezi, Palandöken Yaşam Evini ziyaret ederek bayram sevincine ortak oldu. Kent içinde çatkapı bayramlaşmada bulunan Milletvekili Aydemir Afrin şehidi Teğmen Muhammed Kır’ın ailesini ziyaret etti, şehit anasının duasını aldı. Bayram etkinlikleri kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’le birlikte Cinis’te gerçekleştirilen şenliğe katılan Aydemir, dadaşlarla hasbıhal etti.

AYDEMİR’DEN UZUNDERE BULUŞMASI

Milletvekili Aydemir, ‘Uzundere’de esnafın, vatandaşın bayramı kucaklayan bereket yüklü duaları var; “Cenab-ı Hakk, huzurumuzu, birliğimizi daim kılsın..” Ekonomimize dönük girişimleri 15 Temmuz’un devamı diye niteleyen ve Kazanacağız diyen hemşehrilerimizle iftihar ediyoruz. Bayram neşesini “Nûr-i hidayet dola / Dilde hidayet bula/ Nâsırın Allah ola/ Bayram o bayram olur/ teslimiyetindeki Uzundere Ak Parti yöneticileriyle de yaşadık. “Mahalli seçimler için hazırız” mesajı veren kardeşlerimizin şevk ve iştiyakına şükran.’ dedi.

TORTUM’DA BAYRAM NEŞVESİ

Tortum ziyareti sonrasında bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, ‘Doğanın yürek ferahlatan hali Tortum’da yaşayan herkese sirayet ediyor. Torunları ve evlatlarıyla kainata huzur rüzgarı saçan Tortum’un ağzı dualılarıyla bayramlaşmanın hazzı tarifsizdi. Minnettarız. Aynı hedeflerde birleşen, aynı dualara amin diyen, Yunus Emrelerin, Yunus Kaya Hocaların ruhaniyetine teslim olmuş Tortum esnafıyla hemşehrilerimizle bayram coşkusunu paylaştık. Düştükleri kayıt çok berrak: “AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘a minnettarız.” Bu vefa ve sadakati kaydeden tespitlere yüreğimizi adadık.’ yorumunu yaptı.

ÇIRÇIR’DA DADAŞLARLA MEŞVERET

Kent içinde gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinden biri olan Çırçır buluşmasında, dadaşların bayram coşkusu içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik saygı ve sevgisini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’u tarifte esaslı noktalardan birisi de Çırçır mahallemiz. Bayram neşvesini gönlü gani hemşehrilerimizle paylaşmanın hazzını tarif mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a muhabbetin zirve yaptığı kıvam ve kıymet timsali milleti alt etmek kimsenin harcı değil. Şükür!.’ ifadesini kullandı.

KAVAK’TA DADAŞLIK RUHU

Çırçır ziyareti sonrasında kentin kadim yerleşim alanlarından olan Kavak’ta dadaşlarla meşverette bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’un tarihi semti Kavak Mahallesinde hemşehrilerimizle bayramlaşıp, kentsel dönüşümde gelinen güzel noktayı istişare ettik. Kavak Mahallesi Erzurum’un hafıza merkezlerinden birisidir. Bu hafızada Sayın Cumhurbaşkanımıza ayrılan müstesna muhabbet ve ihtirama ortak olmak bayram coşkumuzu daha da artırdı.’ dedi.

AYDEMİR CİNİSLİLERİN KONUĞUYDU

Cinis şenlikleri sonrasında bir açıklama yapan Milletvekili Aydemir, ‘Aşkale’nin şirin köyü Cinis şenliklerine Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Mehmet Sekmen beyle birlikte katılarak hemşehrilerimizle bayramlaştık. Günü vesile kılıp, milli kıyamın ve tek millet kaydının ifadesi bu mübarek belde için özel parantezler açarak şühedayı rahmetle andık.’ kaydını düştü.

ATATÜRK ÇOCUK SİTESİ ZİYARETİ

Milletvekili Aydemir’in Bayram ziyaret duraklarından birisi de Atatürk Çocuk Sitesi oldu. Aydemir, ‘Pırlanta hükmünde gençlerimizle sohbet iksir gibi geldi. 15 Temmuz’da nöbetleri aksatmadıklarını söyleyen gençlerin “Vatan-Millet-Diyanet” gibi yüksek kavramlara verdikleri değer çok kıymetliydi.’ dedi.

PALANDÖKEN YAŞAM MERKEZİNDEN YÜKSELEN DUA

Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon Merkezinde, Palandöken Yaşam Evini ziyaret edip mukimler ve çalışanlarla bayramlaşan Milletvekili Aydemir, burada kaydedilen niyazları ifade ile, ‘Yüreklerinden kopup gelen duaları Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yöneltirken duydukları heyecan görülmeye değerdi. Sıhhat üzere uzun ömür diliyoruz. ‘ değerlendirmesini yaptı.

NENEHATUN YAŞAM MERKEZİ ZİYARETİ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Nenehatun Yaşam Merkezini ziyaret edip çalışanlar ve merkezde bulunan çocuklarla bayramlaşan Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘ Ak yaklaşımın hayatın her alanını nasıl berraklaştırdığını görmek isteyenlere, buralara ziyareti hususen salık veriyoruz. ‘ dedi.

ŞÜHEDAYA VEFA

Milletvekili Aydemir bayram dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ederek, fatiha ve yasinlerle milletin birliği, devletin dirliği niyazlarına aminlerle katıldı. Milletvekili Aydemir, ‘Afrin şehidimiz Teğmen Muhammed Kır’ın muhterem annesi, kardeşleri, aile efradı ile bayramlaştık. Vatan için can verme sırrına eren ve şehadet gibi bir yüksekliğe ulaşan Muhammed komutanımız şahsında şühedayı rahmetle anıp, fatihalarla aziz ruhlarına yöneldik. Rabbim bizi onların yolunda sabit kılsın’ ifadesine yer verdi.