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24 Haziran 2018 12:46

Aydemir: ‘Yüce Milletimiz için hayırlı olsun’

AK Parti Milletvekili ve 27’inci dönem Milletvekili adayı İbrahim Aydemir, ‘Seçimlerle milli irade bir kez daha tercihini belirliyor.

Aydemir: ‘Yüce Milletimiz için hayırlı olsun’

24 Haziran 2018 12:46

Her şey Türkiye, her şey Erzurum için. Bir demokrasi şöleni havasında geçen seçimlerin yüce milletimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz. ‘dedi.


AYDEMİR HINIS GELENEĞİNİ DEVAM ETTİRDİ


Aydemir 24, 25, 26’inci seçimlerindeki oy kullanma geleneğini sürdürdü, 27’inci dönem milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu yine Hınıs’ta kullandı. Sandık başı görevlilerine başarılar dileyen Aydemir, daha sonra Hınıslı dadaşlarla sohbet ederek, seçim coşkusunu paylaştı.


AYDEMİR’İN AÇIKLAMASI


Hınıs merkezde oyunu kullandıktan sonra ilçeye bağlı köylere giderek seçim işlemini takip eden Aydemir, ‘Şükür, yine Hınıs’tayız. Oyumuzu kullanmanın dışında hemşehrilerimizle kucaklaşmanın lezzetini de yaşıyoruz. Aşağı Ve Yukarı parmaksız köylerimiz millet iradesini sandığa yansıtmanın gayretindeler. Minnettarız. Hınıs Köprübaşında demokrasi şöleni var. Hemşehrilerimizin milli şahlanışa katkıdaki iştiyaklarına şükran duyuyoruz.’ dedi.




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