Aydemir: ‘Zalimleri lanetliyoruz’

‘Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.’ ilahi hükmü mutlaka tecelli edecektir.’ dedi

‘SAKIN, ALLAH’I ZALİMLERİN YAPTIKLARINDAN HABERSİZ SANMA

Hud Suresinde bulunan ‘Allah’ın laneti zalimlerin üzerinedir’ ayeti kerimesini hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Hiç şüphe yok ki Filistinli kardeşlerimize reva görülen zulüm, Mübarek Belde Kudüs’te Müslümanları dışlama eylemleri, ümmet indinde olduğu gibi insanlık vicdanında da derin bir teneffürle karşılanmakta ve zalimler lanetlenmektedir. Biz inananların şu mübarek Ramazan ayı ikliminde işlenen zulüm karşısındaki yegane güç ve tevekkülü, Cenabı Hakkın, ‘ ‘Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor.’ hükmüdür. Hakk mutlaka tecelli edecek, zalimler insanlık vicdanında olduğu gibi, hakikatte de veyle mahkum kalacaklardır.’ kaydını düştü.

‘İSLAM ALEMİNİN VAHDETTEN BAŞKA YOLU YOKTUR’

‘İslam Aleminin Vahdetten başka yolu yoktur ve olamaz’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘İslam Alemindeki kopukluk ve sürtüşmelerden istifade eden zalimlerin işlediği son cinayet bütün ümmetin Ramazan ayını yasa bürümüştür. İslam Alemi bu katliam karşısında kendini mutlaka sorgulamalı, ‘Bütün inanlar kardeştir’ ilahi hükmü çerçevesinde İsrailli katilleri, onlara çanak tutanları ve vahşet karşısında dilsiz kalanları telin etmeli, birlik ve beraberliğin sağlanması noktasında herkes ve her kesim durumdan vazife çıkarmalı, birliğe mani her ne sebep varsa ortadan kaldırılmalıdır.’ dedi.

‘CUMHURBAŞKANIMIZ MAZLUMLARIN HAMİSİDR’

İslam Coğrafyasında mazlumların sahibi, kimsesizlerin kimsesi ve mağdurların hamisi tek liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘İslam alemi AK önderimizin ufkunda buluşmalı, onun tespit ve öngörülerini kabulle, tevhid ve vahdet doğrusunda buluşmalıdır. Filistinli kardeşlerimize katliamı reva gören zalimlere lanet yağdıran inananlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın iman ve vicdan kaydı olan çağrılarına, hassasiyet ve dikkatlerine müteşekkirdirler. O’nun küresel vicdanı uyandırmak adına ortaya koyduğu kararlılık, tarihin haysiyet sayfalarında yer alacaktır.’ vurgusunu yaptı.