Aydemir’den Anadolu vicdanı vurgusu

Hınıslı dadaşlarla hasbihalde bulunan Aydemir, ABD tarafından Türkiye üzerine kurgulanan döviz oyununa ilişkin değerlendirmeleri aldı, esnafın öngörü ve tespitlerini paylaştı.

‘BİRLİKTE RAHMET VARDIR’

Malazgirt Zaferinin 947’inci yıldönümü kutlamaları kapsamında tarihi ovadaki milli coşku ve neşveyi paylaşan Milletvekili Aydemir, Hınıs’ta Malazgirt’te kaydedilen duruş ve kararlılığın, Çanakkale ve Aziziye ruhu içinde ifade bulduğunu, kardeşlik coğrafyasında ‘Birlikte rahmet vardır.’ İlahi hükmünün esas olduğunu belirtti.

AYDEMİR’DEN HINIS BULUŞMASI

25, 26 ve 27’inci dönemdeki tüm seçimlerde ve referandumlarda Hınıs’ta oy kullanarak, ilçede hakim olan birlik ve beraberlik kararlılığını paylaştığını, Hınıslı dadaşlarla gönüllerini buluşturduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ilçe ve halkının milli irade imanını vurgulayan bir safı tarif ettiğini ve bu safların araya hainlerin girilemeyeceği üslup ve haysiyetle sık tutulduğunu kaydetti.

HINIS MİLLİ İRADE TERBİYE VE VİCDANININ ADRESLERİNDEN

Hınıs’ın milli iradeye ait irfan ve vicdanın adreslerinden olduğu, esnafı, eşrafı, halkı ve kanaat önderleriyle yüksek bir milli irade terbiye ve edebini ortaya koyduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Hınıslı dadaşlar AK Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a saygı ve muhabbette ittifak halinde. Bu Anadolu Vicdanının kaydıdır. 1071 dirilişiyle 2071’lere Büyük Türkiye’nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde emin ve kararlı yürüyüşüne destekçi ve duacılar. Allah hepsinden razı olsun.’ değerlendirmesini yaptı.

AYDEMİR HINIS ESNAFIYLA GÜNDEMİ YORUMLADI

Hınıs esnafı ile bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ülke ve il ekonomisine ilişkin istişarelerde bulundu. Milletvekili Aydemir, ‘“Birlikte rahmet vardır” yüksekliğine iman etmişlerin adresi Hınıs’ta esnaf ziyareti yaptık. Dolar üzerinden yapılan hinliği gördüklerini, safları sıklaştıralım uyarısı yaptıklarını ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a güvendiklerini söylediler. Hınıs esnafına minnettarız. ‘dedi.

AYDEMİR’İN DEĞERLENDİRMESİ

Milletvekili Aydemir yaptığı değerlendirmede, ‘Hınıs’ın yüceliğine layık kalkınma ve gelişmesi sürecine Erzurum topyekun katkı veriyor. Hınıs’tan göçenler ise, geri dönerek destek sunacaklar. Caddelerde, sokaklarda “Huzurun pahası yok” diyen hemşehrilerimizle beraberliğin hazzını yaşadık. Medyunu şükranız’ ifadelerine yer verdi.

‘RABBİM MUİNLERİ OLSUN’

Milletvekili Aydemir Hınıs ziyareti kapsamında yol güzergahı üzerinde bir çobanın konuğu oldu.

Babasıyla birlikte çobanlık yapan Karayazılı küçük Meryem’in geleceğe dair beklentilerini alan ve onlarla Karayazı’nın bereketini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Karayazı kırsalında çoban Meryem ve Babasıyla beraberdik. Kürt düşmanı hainler yoksa; orada huzur olur, bereket olur. 6 kız 1 erkek evlat sahibi baba, 270 büyükbaşı otardığını, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ‘a minnet duyduğunu söylerken gözlerinin içi gülüyordu. Anadolu insanının yüksek terbiyesi, devlete ve onu yücelten lidere bağlılığını her dem görmek gurur verici. Allah bu yüce gönüllü insanlarımızın muini olsun.’ niyazında bulundu.