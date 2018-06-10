Aydemir’den Avusturya Başbakanına tepki

Ezelde verdiğimiz, bir iman borcu olan kardeşlik ahdimizde bizi kararlı eylesin.’ dedi.

Aydemir’den Rabia vurgusu

‘Bizim asaletimizi kaydeden, muhteşem kültür ve medeniyetimizin haysiyetini yüksek kılan yegane unsur vahdet ve tevhid imanımızdır.’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘ Bizi biz yapan esas, Rabia umdelerine bağlılığımız, rabia odağındaki kararlılığımızdır. Milli Şairimiz Akif’in ‘Nüsha-i canı ehli dinin’ ifadeleriyle tarif ve: ‘Sensin hele ey kitab-ı azem/Haşa buna hiç tereddüt etmem/Dünyada refik ü hemzebanım/ Ukbada muin ü müsteanım’ kaydıyla tasvir ettiği mukaddesimize bağlılığımızdır. ‘ vurgusunda bulundu.

Vahdet ve tevhit imanı

Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı tebrik mesajında, Avusturya Başbakanının ülkesindeki camilerin kapatılması yönündeki kararını telin eden Milletvekili Aydemir, batıda baş gösteren İslam düşmanlığı ve yayılmaya çalışılan islamofobi’ye karşı inanç sahiplerinin vahdet ve tevhide bağlılık noktasında ve kardeşlik ekseninde buluşması gerektiğine işaret etti.

‘Tek yol vahdette buluşmak, tevhitten taviz vermemektir’

Batıda bazı ülkelerin, Akif’in ‘Ne lahuti sada çıktıkça cuşa cuş olup yerden/Bu bir gülbank-i hüdadır, çok mudur inletse ekvanı’ beliğ ifadesiyle tarif ettiği Ezanı Muhammediye’den korktuğunu, bu idraksiz güruha karşı ortaya konacak en önemli tepkinin kardeşlik duruşu ve birlik, beraberlik kararlığı olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Biz değerlerimize, biz mukaddeslerimize sahip çıktıkça, onların ufkunda yürüdükçe elbette rahatsız olanlar çıkacaktır. Son aylarda ekonomimize bile müdahaleye kalkışan bu idrak özürlülere verilecek tek ders vahdette buluşmak, tevhitten taviz vermemektir. Bizim Avusturya Başbakanı gibi densizlere verilecek cevabımız yine Akifçe: Tükürün ehli salibin o hayasız yüzüne/ Tükürün onların asla güvenilmez sözüne’ ifadesidir. ‘ dedi.

Milli irade feraseti tüm oyunları bozacaktır

‘Yunusların felsefesi, Celaleddin-i Rumi’nin terbiyesi, Fatihlerin şuuru, muazzez ecdadın ruhundan taviz verilmedikçe bizi, asırlara yürüyüşümüzü kim engelleyebilir? ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Milli irademiz feraset ve basiretiyle, ülkemiz ve inancımız noktasında oynanan tüm oyunları bozacak, onlar istemese de hak her daim tecelli edecektir inşallah’ niyazında bulundu.

Tebrik ve anma

Milletvekili Aydemir, mesajının son bölümünde, ‘İslam Alemi’nin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, Dadaşların manevi coşkusunu paylaşıyoruz. Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize zulmü reva görenleri lanetliyor, tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet uğrunda canını feda eden aziz şühedamızı şükran ve rahmet, gazilerimizi minnet ile anıyoruz. Rabbim hepimizi bezmi ezelde üstlendiğimiz mukaddes emanetin şuurunda daim eylesin.’ dedi.