Aydemir’den Bedir imanı vurgusu

Varlığını hakka adamış yüce milletimizin varoluş destanı, vatanın birliği, devletin dirliği uğrunda yeni ve tarihi bir diriliştir’ dedi.

‘ALLAH’IN RAHMETİ ÜZERLERİNE OLSUN’

‘30 Ağustosta ortaya konan irade, yüce milletimizin rabiasına sahip çıkma kararlılığıdır.’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Bu irade İslam fazilet ve şuuru, milli irade vakar ve haysiyetini ifade eder. ‘Türk Milletine kefen biçenlerin akibeti berbad olur’ gerçeğini küresel idrake 96 yıl önce bir kez daha belleten kahraman ecdadımıza, aziz şühedamıza, mübarek gazilerimize minnettarız. Allah’ın rahmeti üzerlerine olsun.’ niyazında bulundu.

AYDEMİR’DEN HAKK VURGUSU

Milli şairimiz Mehmet Akif’in ‘Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda/ Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda’vurgusuyla tarifini bulan kırmızı çizgimiz; vatanımız, bayrağımız, milletimiz ve devletimizdir. Anadolu’yu yurt kılan Malazgirt ruhunun her daim kıyamda olduğunu, Hakka kurban bir milletin bezmi ezelde verdiği ahdinde sadık bulunduğunu ortaya koyan 30 Ağustos Zaferi: ‘ Zulmün topu var, güllesi var, kal’ası varsa,/Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır/ Göz yumma güneşten, ne kadar nûru kararsa/Sönmez ebedî, her gecenin gündüzü vardır.’ Hakikatinde bir yüce milletin gönlünü buluşturmasıdır’ dedi.

‘YÜCE MİLLETİMİZ DUALI MİLLETTİR’

30 Ağustosla kaydedilen dirilişi, hak ile batılın mücadelesi ve hakkın zaferi olarak niteleyen Milletvekili Aydemir, ‘Şükürler olsun ki dualı Yüce milletimizin dirayet, yüksek haysiyet ve faziletiyle ortaya koyduğu vatan yoluna can adama, hakk uğruna nefsi adama kararlılığı, bir kerre daha hakkı galip, batılı zail etmiştir. Allah’ın izniyle bu hakikat ilanihaye kaydedilecektir.’ değerlendirmesinde bulundu.

‘İMAN DOLU GÖĞSÜMÜZ GİBİ SERHADDİMİZ VAR’

Batıl zihniyetin 15 Temmuz’da da milli iradeyi yok etmek, vatanın birliği, devletin dirliğini sonlandırmak ihanetini sahnelemek istediği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kaydedilen tarihi bir duruş, milli uyanış ve imanla şer odaklarının haki yeksan edildiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, aynı şer odaklarının ekonomi üzerinden yeni bir oyun tezgahladıklarını belirtti. Aydemir, ‘Bedir şuurundan ayrılmayan Yüce Türk Milleti Aziziye’den Çanakkale’ye, Malazgirt’ten Büyük Taarruz’a ortaya koyduğu destansı duruş ve sahip olduğu ruhuyla her türlü dessaslığı yine yok edecek, serhaddi ‘iman dolu göğsü olan milli irade ebediyen var olacaktır.’ dedi.

MESAJ

Milletvekili Aydemir, ’30 Ağustos Zaferi manasında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şüheda ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyor, mukaddesleri uğrunda nefsini adamaya amade olan, varlığını ‘Allah yolunda öldürülenlere de ölü demeyin. Onlar diridir ama siz anlamazsınız’ hakikatine ram ederek rabiasından taviz vermeyen yüce milletimize saygılarımızı sunuyoruz.’ mesajını verdi.